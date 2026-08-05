Koop je een auto van dit merk? Dan moet je minstens tot 2028 wachten op levering

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Na het bestellen van een nieuwe auto hoef je meestal niet langer dan hooguit enkele maanden te wachten. Bij dit merk ligt dat compleet anders: wie nu tekent, krijgt op z'n vroegst in 2028 de sleutel.

Het gaat om Ferrari. De orderboeken van het Italiaanse merk zitten al vol tot en met heel 2027, en dat terwijl er niet eens meer auto's van de band rollen dan voorheen. In het tweede kwartaal van 2026 leverde Ferrari 3366 auto's af, een daling van 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Minder auto's, veel meer winst

Die daling is voor Ferrari allerminst een probleem. De operationele winst steeg in datzelfde kwartaal juist met 9,5 procent, naar 605 miljoen euro. Ferrari kiest er bewust voor om beperkt te produceren en verkoopt liever wat minder auto's tegen een hogere prijs en met een hogere marge, dan almaar meer 'instapmodellen' aan te bieden (voor zover je hierover kan spreken bij Ferrari). Dit levert een oplopende wachtlijst op.

Waar gaan de Ferrari's heen?

Van de Ferrari's die het tweede kwartaal van dit jaar wél zijn geleverd, ging 55 procent naar klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Amerika volgt met 23 procent, terwijl Azië-Pacific goed is voor 16 procent. Het Chinese vasteland, Hongkong en Taiwan nemen samen nog eens 6 procent voor hun rekening.

Nieuwe modellen en de weg naar 2030

Het gamma verandert ondertussen ook flink. Modellen als de 296 GTS, de Roma Spider en de SF90 XX en SF90 XX Spider verdwijnen geleidelijk uit de line-up. Daarvoor in de plaats komen onder meer de Amalfi Spider, de 296 Speciale en 296 Speciale A, de 849 Testarossa als plug-in-hybride opvolger van de SF90 Stradale, de volledig elektrische Luce en de 12Cilindri Manuale met een opvallend manual-by-wire schakelsysteem.

Richting 2030 moet het modellenprogramma bestaan uit 40 procent auto's met een traditionele verbrandingsmotor, 40 procent hybrides en 20 procent volledig elektrische modellen.

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