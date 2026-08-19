Vergeet Ferrari: deze Nederlandse supercar met 800 pk heeft een handbak en géén stekker

Nieuws

Na diverse eerdere pogingen lijkt Spyker nu dan écht terug. En hoe! De Spyker Preliator heeft een V8 die pure benzine drinkt en een ‘ouderwetse’ handbak die alleen de achterwielen aandrijft. En hij weegt minder dan een Volkswagen ID. Polo!

Tijdens Monterey Car Week in Californië presenteerde het Nederlandse merk de C8 Preliator XXV Coupé. De supercar levert 800 pk en 1000 Nm, heeft een handgeschakelde zesversnellingsbak en een sperdifferentieel. Dat alles gaat schuil onder een met de hand gemaakte carrosserie. Het plan is om 25 stuks te gaan bouwen, vandaar de Romeinse cijfers XXV in de typeaanduiding.

Blijf bij over Spyker met de gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Volledig nieuwe Spyker

De C8 Preliator XXV mag dan veel verwantschap vertonen met de Preliator die Spyker in 2016 aan de wereld toonde, volgens de fabrikant is de auto helemaal opnieuw ontworpen. Wel blijft Spyker trouw aan zijn bekende recept: uitbundige details, veel verwijzingen naar de luchtvaart en vooral zo min mogelijk massaproductie.

Anders dan andere supercars

Technisch kiest Spyker nadrukkelijk een andere richting dan veel moderne hypercars, waarin automatische transmissies, elektrische ondersteuning en koolstofvezel inmiddels bijna de norm zijn.

En hoewel je tegenwoordig met 800 pk niet meer tot de elite van de hypercars behoort, is de Preliator behoorlijk rap. Dat dankt-ie aan zijn relatief lage gewicht van 1550 kilo – want: geen zware batterijen en elektromotoren. Hij sprint in 2,9 tellen van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 350 km/h.

Liever aluminium dan koolstofvezel

Ook voor de carrosserie houdt Spyker vast aan zijn eigen tradities. Die wordt volledig met de hand uit aluminium vervaardigd. Daaronder zit een nieuw spaceframe dat speciaal voor de XXV is ontwikkeld.

Anders dan andere supercarmerken, laat Spyker koolstofvezel grotendeels links liggen. Aluminium kan volgens het merk beter met de hand worden gevormd, bewerkt en gepolijst. Juist daardoor zou elke auto een eigen karakter krijgen. Voor de bouw van één auto is volgens Spyker ongeveer 2100 uur nodig.

Meer vliegtuig dan ooit

De nieuwe C8 Preliator XXV grijpt nadrukkelijk terug op het vliegtuigverleden van het oude Spyker. Zo krijgt de Preliator NACA-luchtinlaten (ooit ontwikkeld door de voorloper van de NASA), een opvallende staartvin en achterlichten die zijn vormgegeven als de naverbranders van een straaljager.

Ook het zogeheten isogrid-patroon, een rasterconstructie die onder meer in de ruimtevaart wordt gebruikt om constructies licht en sterk te maken, keert overal terug. Je vindt het in de roosters, ventilatieopeningen, pedalen, uitlaatdelen en zelfs in de stoelbekleding.

En natuurlijk ontbreekt een klassiek Spyker-detail niet: het volledig zichtbare schakelmechanisme in de middenconsole. Een groot infotainmentscherm ontbreekt juist, daarentegen heeft de auto wel een groot head-up display, met daarin ook de navigatie-aanwijzingen.

Obsessief handwerk

Handwerk is bij Spyker bijna een obsessie. Het stuur wordt gedurende vier uur door één vakman met twee naalden tegelijk gestikt. Het dashboard van gedraaid aluminium verwijst naar Spykers van vóór 1925.

Zelfs de schroefkoppen in het interieur worden met de hand zo gedraaid dat ze allemaal dezelfde kant op wijzen. Het chassisnummer wordt eveneens handmatig in het aluminium frame geslagen, waardoor iedere afdruk net iets anders is.

De auto die in Californië werd getoond, is metallic groen en voorzien van roségouden flakes en exterieurdetails in dezelfde kleur. Binnenin gebruikt Spyker oranjebruin leer dat het merk Tuscan Saddle noemt.

Vraagtekens over de nieuwe Spyker



De C8 Preliator XXV moet vooral laten zien waar Spyker naartoe wil: moderne prestaties combineren met ouderwets vakmanschap. Of en wanneer de 800 pk sterke Coupé daadwerkelijk bij klanten terechtkomt, vertelt Spyker in deze aankondiging nog niet.

Dat blijft toch spannend bij het bedrijf, dat wederom wordt geleid door de niet-onomstreden Victor Muller. De man die ooit met droge ogen beweerde dat het verlieslijdende Spyker en het bijna bankroete Saab een gouden combinatie vormden. Want ‘negatief maal negatief is immers positief’. Als je ze vermenigvuldigt wel ja, maar niet als je ze bij elkaar optelt …

Prijs Spyker Preliator

In de officiële persinformatie rept Spyker niet over een prijs, maar eerder deed een bedrag van anderhalf miljoen euro de ronde. Van één van de opties staat de prijs wel klip en klaar in het specificatieblad: voor het Kharma Signature-audiosysteem vraagt de fabrikant uit Zeewolde 50.000 euro ...

Nog een bedrag: 6 miljard euro. dat zou het vermogen zijn van Spykers nieuwe eigenaar, de Oekraïense crypto-investeerder Volodymyr Nosov. Naast de Preliator wil Spyker ook een productieversie gaan bouwen van de al in 2006 getoonde Spyker Peking-to-Paris, een enorme SUV.