Meer vermogen, minder gewicht en de nodige fijnslijperij van onderstel en aerodynamica. Dat was het recept om van de Ferrari 296 Speciale een ongekend sensationele hybride te maken.

Op het moment dat de naald van de snelheidsmeter voorbij de 280 km/h schiet, trap ik het rempedaal vol in en doe ik een schietgebedje op een goede afloop.

De carbon­keramische remmen van de Ferrari 296 Speciale zetten de waanzinnige snelheid om in pure hitte én een ongekende vertraging. Ze geven me zelfs genoeg vertrouwen om al remmend de scherpe rechterbocht na start/finish in te duiken.

Gas erop!

De 296 wuift alle twijfels weg. Ondanks de brute dwarskrachten die mijn helm zowat van mijn hoofd af rukken, gaat de Italiaan lichtvoetig en met chirurgische precisie de hoek om. Alsof-ie zegt: “Geen probleem joh, gas erop!”

En dat doe ik graag, om het pedaal een oogwenk later weer heel even te liften. Dan insturen en vervolgens kan ik weer voorzichtig gas bij geven. De hybride met V6 en twee turbo's levert z’n extreme power zó fijngevoelig dat elke millimeter pedaalweg voelbaar is. En opnieuw katapulteert de Ferrari zichzelf richting het volgende rempunt.

Ferrari 296 Speciale: rijplezier in zijn puurste evorm

Wat de Ferrari 296 Speciale zo bijzonder maakt, is de manier waarop hij zijn bestuurder volledig betrekt bij de actie, maar hem tegelijkertijd veel werk uit handen neemt. Het resultaat: rijplezier in zijn puurste vorm.

De aandrijflijn van de 296 Speciale levert niet alleen 50 pk meer dan die van de 296 GTB, hij is ook veel meeslepender. Toch wordt de auto, ondanks zijn 880 pk, nooit intimiderend of angstaanjagend. In de eerste drie versnellingen is het koppel begrensd, zodat de aandrijflijn in het begin aanvoelt als een hoogtoerige atmosferische motor.

Pas in de vierde versnelling trekt de combinatie van de verbrandings- en elektromotor alle registers open. In het rijprogramma Qualifying is het vooral het ogenblikkelijk beschikbare extra koppel van de elektromotor dat je uit bochten katapulteert – veel meer dan de 16 pk extra.

Bizar snel

De schakelmomenten? Ook die verlopen bizar snel. Je tikt met twee vingers tegen de flipper en bám, daar is de volgende versnelling al. Geen harde klappen, wel een flinke powerkick en heerlijk agressieve geluids­effecten uit de motorruimte en de uitlaat. Terugschakelen gaat net zo snel en klinkt misschien nog wel beter.

Sowieso heeft de 296 Speciale een geweldige soundtrack. Luider, feller en agressiever dan in de GTB jaagt de hybride door het toerenbereik, om bij plankgas een gelukzalige glimlach op je gezicht te toveren. Deze Ferrari mag dan ‘slechts’ een V6 en een elektromotor hebben, de klankkleur komt dichter bij een V12 dan welke andere zescilinder Ferrari ook.

Woedend en gevaarlijk, maar nooit nerveus

Maar hoe woedend en gevaarlijk de auto ook klinkt, het onderstel stelt je gerust dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Dat is zó perfect in balans dat je het gaspedaal al vanaf de eerste meters diep durft in te trappen. De feedback is haarfijn, maar nooit nerveus.

Waar de Ferrari 296 GTB soms wat onrust laat zien, blijft de Speciale dankzij zijn aerodynamische aanpassingen rotsvast en kalm. Op het circuit rijdt de Italiaan de sterren van de hemel, maar op slecht asfalt en kronkelende binnenwegen is-ie misschien nóg indrukwekkender.

Moddervet rubberspoor

De balans is dankzij de centraal geplaatste motor geweldig, en gecombineerd met de tractie van een zeester en de ongelooflijk precieze handling voelt de auto altijd veilig en voorspelbaar. Maar als jij het per se wilt, gooit hij zijn achterwerk maar al te graag in een royale drift, waarbij de semislicks een moddervet rubberspoor achterlaten. De controle rust echter altijd bij jou.

Verrassend comfortabel onderstel ...

Als je rustig aan doet, laat de 296 Speciale een heel ander talent zien. Dan is-ie verrassend comfortabel. Uiteraard is de Italiaan stevig geveerd, maar het onderstel wordt nooit hard of houterig. In de EV-modus zoemt hij zelfs zachtjes door de stad, al is dat maar voor maximaal 25 kilometer.

... onbarmhartige stoelen

Ondanks dat prettige veercomfort is deze Ferrari niet de gedroomde auto voor je dagelijkse gang naar kantoor. Daarvoor zijn de racestoelen simpelweg te onbarmhartig.

Ze houden je perfect op je plek bij belachelijke dwarskrachten, maar ze voelen nog ongemakkelijker dan de knuffel van die veel te dikke tante Bertha uit je jeugd. Die duurde misschien hoogstens dertig seconden, maar je was altijd ontzettend opgelucht wanneer ze je weer losliet. Zo simpel is het in de ­Ferrari niet. Daar raken lichaam en geest met elkaar in tweestrijd.

Beurs gebutst

Als het alleen aan de verslavende rijbeleving lag, zou je het liefst de hele dag achter het stuur zitten. Maar helaas wordt je verslaafde geest tot de orde geroepen door je geteisterde achterwerk. Dat is na twee uur helemaal beurs gebutst door de harde, hobbelige zitting.

Maar ook je door de zespuntsgordel gestriemde torso vindt het dan wel genoeg. Aan de andere kant: in twee uur kom je met deze auto héél ver. En elke kilometer is het waard.

Conclusie

De Ferrari 296 Speciale is lichter, sterker en in alles scherper dan de ‘bravere’ GTB. Er zijn maar weinig auto’s die zo veel lichtheid, precisie en puur rijplezier combineren.

Hopelijk verdwijnen niet alle exemplaren van dit 425.567 euro­­ kostende kunstwerk (België: 407.000 euro) stilletjes in de garages van verzamelaars. Liever gunnen we ze de kans om hun enorme talent op straat én op het circuit te tonen.