Ironisch: volgens Volkswagen is het weer tijd voor fysieke knoppen en echte deurgrepen

Volkswagen neemt opvallend afstand van zijn recente verleden. Het merk, dat zelf volop inzette op touchscreens en sliders, wil nu juist weer terug naar fysieke knoppen en ‘gewone’ deurgrepen.

Een draai van 180 graden, en dat is niet zonder reden.

De ommezwaai komt rechtstreeks van CEO Thomas Schäfer, die zich in gesprek met het Britse Top Gear opvallend kritisch uit over de koers van de afgelopen jaren. Volgens hem is het tijd om auto’s weer simpel en intuïtief te maken, precies waar Volkswagen ooit om bekendstond.

‘Ik snap niet waarom iemand sliders wil’

Schäfer steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Zo zegt hij letterlijk dat hij niet begrijpt waarom iemand touchgevoelige sliders zou willen gebruiken, doelend op de beruchte bediening voor onder meer klimaat en volume.

Juist die bediening werd de afgelopen jaren door Volkswagen zelf ingevoerd. Denk aan de Golf 8 en de eerste ID-modellen, waar fysieke knoppen grotendeels verdwenen en zelfs simpele functies verstopt zaten in het infotainmentscherm.

Terug naar hoe het was

In nieuwe modellen slaat Volkswagen nu een andere weg in. De aankomende ID. Polo krijgt weer fysieke knoppen op de middenconsole, een draaiknop voor volume en traditionele knoppen op het stuur. Ook keren de vier losse raamknoppen terug, in plaats van twee knoppen met een ‘rear’-functie voor de achterste ramen.

Meer dan alleen knoppen

De koerswijziging gaat verder dan alleen bedieningselementen. Volgens Schäfer zijn ook ‘echte’ deurgrepen, dus niet die verzonken varianten, voortaan niet onderhandelbaar, net als duidelijke modelnamen en een interieur dat je direct begrijpt.

Daarmee wil Volkswagen weer auto’s bouwen die logisch aanvoelen, ook als je er voor het eerst in stapt, in plaats van systemen waar je eerst aan moet wennen.

Lessen uit het verleden

Op de achtergrond speelt nog iets anders mee. Binnen Volkswagen wordt erkend dat de focus te veel lag op trends, zoals de ‘iPhone-achtige’ benadering van auto-interieurs, ofwel de fixatie op grote schermen.

Die filosofie bleek niet goed te passen bij hoe mensen een auto gebruiken. Bestuurders willen knoppen die ze blind kunnen vinden, zonder hun ogen van de weg te halen.

Volkswagen lijkt die boodschap nu eindelijk serieus te nemen, en dat maakt deze opvallende draai, ironisch genoeg, vooral een terugkeer naar zichzelf.