Jij dacht dat touchknoppen ruk waren? Volkswagen heeft iets nóg ergers bedacht

Volkswagen kreeg bakken kritiek op zijn touchknoppen, onder andere van ons. En dit nieuwe idee is niet veel beter. Een patent laat zien hoe bestuurders straks functies moeten bedienen op een wel heel aparte manier.

Het patent beschrijft een systeem waarbij bestuurders simpelweg naar een onderdeel in de auto moeten kijken om het te activeren. Vervolgens bevestig je de actie met een universele knop, bijvoorbeeld op het stuur. Dus wil je de ruitenwissers aanzetten, dan moet je eerst naar de wissers kijken en dan op 'ok' drukken. Hetzelfde geldt voor het schuifdak, de verwarming of zelfs het volume van de radio.

Meer afleiding in plaats van minder

Volgens Volkswagen is dit een manier om het doolhof aan knoppen en diepe touchscreenmenu’s te vermijden. Maar zoals wij het zien, gaat dit juist meer afleiding veroorzaken. Waar fysieke knoppen en schakelaars blind te bedienen zijn, dwingt dit systeem jou om je ogen van de weg te halen ...

Rare timing

De timing van dit idee is daarbij nogal opmerkelijk. Juist nu Volkswagen openlijk toegeeft dat de haptische touchknoppen geen succes waren (zie bericht hierboven) en belooft ze weer te vervangen door fysieke knoppen, komt dit oogbedieningsconcept naar boven.

De vraag is dan ook of het merk simpelweg een patent veiligstelt of daadwerkelijk overweegt dit in de praktijk te brengen. Automerken registreren vaker patenten die uiteindelijk in een la verdwijnen. Laten we hopen dat dit patent tot die categorie hoort.