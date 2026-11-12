3 voordelen en 3 nadelen van de Volvo EX60

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Twijfel je nog tussen de Volvo EX60 en de BMW iX3 of Mercedes GLC? Mogelijk trekt dit lijstje van plus- en minpunten van de elektrische Volvo je over de streep.

Over de Volvo EX60 hebben we al veel geschreven. Van onze rijtest van de Volvo EX60, tot de actieradiustest op 100 en 130 km/h. We hebben zelfs een laadgrafiek gemaakt die laat zien dat de EX60 met 370 kW sneller laadt dan een BMW iX3 met 400 kW.

In het artikel dat je nu leest, ontdek je drie plus- en minpunten die je niet kunt negeren als je overweegt een EX60 te kopen of te leasen.

3 voordelen van de Volvo EX60

Pluspunt 1: Soepele sneltoetsen

Het scherm met vierkante sneltoetsen maakt het verrassend makkelijk om belangrijke instellingen snel te wijzigen en rijhulpsystemen de mond te snoeren.

Pluspunt 2: Grote icoontjes

Ondanks de moderne fratsen (zie minpunt 1), zijn de icoontjes van de adaptieve cruisecontrol ouderwets groot en duidelijk. Oude ogen vinden dit leuk.

Pluspunt 3: Stijlvol interieur

We geven een pluim aan de ontwerper die met het idee kwam om het instrumentarium niet in het dashboard te bouwen, maar het er stijlvol op te leggen.

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3 nadelen van de Volvo EX60

Minpunt 1: Nieuwerwetse fratsen

Volvo-rijders van het eerste uur moeten vast wennen aan de nieuwerwetse deurgrepen en het kleine stuur dat je instelt via het touchscreen (schrik!).

Minpunt 2: Hoeveel kilometer?

De dynamische actieradiusvoorspeller geeft vaak een véél lager getal aan dan de maximale waarde. Dat zit dichter bij de werkelijkheid, toch doet het pijn.

Minpunt 3: Verkeerde maximumsnelheid

Het instrumentarium toont regelmatig de verkeerde maximumsnelheid. Denken Volvo en Google echt dat je 80 km/h mag rijden in Nijmegen?

Waar laat je de laadkabel?

Vorige maand waren we vol lof over de dubbele klep in de laadvloer van de elektrische Twingo. Volvo past hetzelfde trucje toe bij de EX60. De Zweden gaan zelfs nog een stap verder en verkopen een emmertje van 9 liter dat precies onder de linkerklep past en bedoeld is voor zelf gevangen krabbetjes …

Onder de rechterklep blijft genoeg ruimte over voor de laadkabel. Het laadsnoer past ook gemakkelijk in de ruime frunk. Of is die soms bedoeld als bewaarbak voor de zalmen die je eigenhandig uit de rivier hebt gegraaid?