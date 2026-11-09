Vandaag is de slechtste dag van het jaar om met pech langs de weg te staan

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Staat je auto vandaag met pech langs de weg, dan kan het wachten op de bekende gele bus een stuk langer duren dan je gewend bent. De Wegenwacht legt vandaag van 09.00 tot 21.00 uur het werk neer en daardoor rijdt er maar een fractie van de reddende engelen uit.

Honderden medewerkers van de pechhulpdienst van de ANWB staken vandaag op initiatief van vakbonden FNV en CNV. Tussen 11.00 en 13.00 uur komen ze bijeen op het Malieveld in Den Haag.

Waar het om draait

De onderhandelingen over een nieuwe cao, de collectieve arbeidsovereenkomst met afspraken over loon en werktijden, zitten muurvast. De bonden willen een structurele loonsverhoging van 6 procent, een standaardwerkweek van 36 uur, een volledige dertiende maand en betere roosters. Volgens de FNV is de werkdruk te hoog en komt de ANWB na maanden van acties nog altijd te weinig tegemoet.

De ANWB probeerde de staking via een kort geding in te perken. De pechhulp is volgens de bond van automobilisten nodig voor de veiligheid op de weg, en dus vroeg de ANWB de rechter om minstens 70 procent van de wegenwachters aan het werk te houden.

1 op de 8 wegenwachters werkt

De voorzieningenrechter in Utrecht ging niet mee in die 70 procent van de ANWB. De staking mag doorgaan, en de bonden hoeven maar 12,5 procent van de Wegenwacht-bezetting op de weg te houden voor de meest urgente meldingen. Eerst worden medewerkers ingezet die niet staken, alleen bij zeer ernstige ongevallen kunnen ook stakers worden opgeroepen.

Bij de alarmcentrale wordt de telefoon gewoon opgenomen, want daar geldt een veel hogere minimumbezetting van 85 procent. Voorrang gaat naar automobilisten op gevaarlijke plekken, zoals in tunnels. Voor gewone pech, zoals een lege accu op de oprit of een lekke band op een rustige weg, kan de wachttijd flink oplopen. Hoe lang precies, kan de ANWB niet zeggen. Om 21.00 uur zit de staking erop.

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