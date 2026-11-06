Rijbewijs verlengen gaat op de schop: dit verandert er voor jou

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Je rijbewijs verlengen wordt binnenkort in heel Nederland een stuk gemakkelijker. Toch is er één stap die je ook straks niet kunt overslaan.

De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de Wet digitale aanvraag rijbewijzen. Daarmee kun je een verlenging of vervanging van je rijbewijs definitief online aanvragen bij de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die ook het rijbewijzenregister beheert. Tot nu toe was dat een proef, die alleen werkte als jouw gemeente meedeed.

Wanneer kan het overal?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mikte vorig jaar op 1 januari 2027, maar een definitieve ingangsdatum is nog niet bekend. Online verlengen wordt een keuze, geen plicht: wie liever naar de balie van het gemeentehuis gaat, kan dat blijven doen. Voor je allereerste rijbewijs moet je sowieso nog altijd naar het loket.

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Zo werkt online verlengen

Je hebt een Nederlands rijbewijs nodig dat na 1 oktober 2006 is afgegeven, een inschrijving op een Nederlands adres en DigiD met ID-check. Inloggen met alleen een sms-code is niet genoeg.

Voordat je je verlengingsaanvraag doet, moet je een digitale pasfoto laten maken bij een fotozaak of in een fotocabine die door de RDW is erkend. Een gewone pasfoto werkt namelijk niet. Vervolgens worden je foto en handtekening doorgestuurd, waarna je een aanvraagcode krijgt die zes maanden geldig is.

Met die code vraag je het rijbewijs aan en betaal je 53,65 euro, plus de kosten van de pasfoto. Ben je ouder dan 75 jaar, dan heb je soms ook een gezondheidsverklaring van het CBR nodig.

Toch naar het gemeentehuis

Hoewel je de aanvraag straks overal digitaal kunt doen, ontkom je er niet aan om toch af te reizen naar het gemeentehuis. Je moet namelijk alsnog je nieuwe rijbewijs zelf ophalen. Het wordt niet thuisbezorgd, maar naar de gemeente gestuurd waar je staat ingeschreven. Meestal krijg je na twee werkdagen een mail dat het klaarligt. Bij de balie wordt je identiteit nog een keer gecontroleerd en lever je je oude rijbewijs in. Haal je het niet binnen drie maanden op, dan moet je een nieuwe aanvraag indienen.