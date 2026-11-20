Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin nieuws op de wereldwijde oliemarkt goed nieuws lijkt te betekenen aan de pomp, maar de populairste auto van 2023 en 2024 nogal onbetrouwbaar blijkt. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Benzine wordt stuk goedkoper?

Maandenlang ging het met de olieprijs maar één kant op, en dat voelde je bij elke tankbeurt. Nu draait de wind op de wereldwijde oliemarkt, en dat is goed nieuws voor iedereen die regelmatig moet tanken.

+ Top – Youngtimerregeling gered

De Tweede Kamer heeft de gevreesde versobering van de youngtimerregeling grotendeels teruggefloten. Een amendement op het wetsvoorstel kreeg 140 van de 150 stemmen. Daarmee zijn acht bouwjaren alsnog gered. Al schuilt er ook een addertje onder het gras.

+ Top – Nieuw goedkoop autootje

Goedkope auto's worden steeds zeldzamer. Nu is betekent de definitie niet meer hetzelfde als een jaar of 15 geleden, maar toch: een nieuwe instapper verwelkomen we altijd graag. Daarom zijn we blij dat de EV1 toch echt lijkt te komen.

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- Flop – Model Y onbetrouwbaar

Na bijna 10 miljoen Duitse apk-keuringen springt één model er pijnlijk uit. Het komt maar zelden voor dat een drie jaar jonge auto zo vaak wordt afgekeurd. De dader? De populairste auto van 2023 en 2024.

- Flop – Dit is nog maar het begin ...

Deze week werden we getrakteerd op de grootste ochtendspits van dit jaar. En daar houdt het slechte nieuws niet op: dit is hoogstwaarschijnlijk nog maar het begin ...

- Flop – Toyota-kloon teruggeroepen

Suzuki roept de plug-in hybride Across terug vanwege een probleem met de aansturing van de elektromotoren. Door een softwarefout kan de auto in de noodloop terechtkomen. In bepaalde omstandigheden valt zelfs de elektrische aandrijving compleet weg.