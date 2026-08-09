Waarom de nieuwe Mercedes C-Klasse geen knoppen heeft en de S-klasse juist wel

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Terwijl steeds meer autofabrikanten weer fysieke knoppen terugbrengen in het dashboard, houdt Mercedes-Benz vast aan grote schermen en een steeds slimmere spraakassistent. Volgens Chief Software Officer Magnus Östberg laten data zien dat voornamelijk S-klasse kopers vasthouden aan de knop.





Met de nieuwe, elektrische C-Klasse zet Mercedes opnieuw vol in op grote schermen en een AI-assistent. Terwijl bijvoorbeeld Volkswagen juist terugkeert naar fysieke knoppen, pakt Mercedes door op aanraak- en vooral spraakbediening. Auto Review sprak Chief Software Officer Magnus Östberg over die keuze, en over de spraakassistent die inmiddels weet wíé er iets vraagt.



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Die assistent herkent namelijk welke inzittende een opdracht geeft, en dus bijvoorbeeld welke stoel gekoeld moet worden. Dat de auto weet van wie het commando komt, is een kwestie van microfoontechnologie. "Het detecteert de hoek waar het geluid vandaan komt. Met de beam-microfoons kunnen we dat heel precies bepalen, dus we weten exact wie er spreekt. In de grote auto's werkt dat ook voor de mensen achterin trouwens, in de kleinere auto's niet."

Chatbot op wielen

Dat de assistent überhaupt zo goed werkt, was allerminst vanzelfsprekend. "Dit is een heel belangrijk onderdeel van MBUX geweest, want het was in het verleden een van de grootste technische barrières. De oude technologie waar we aan vast zaten, kon dat simpelweg niet goed detecteren", zegt Östberg. "Nu we grote taalmodellen in de MBUX-cloud combineren, kun je met de assistent praten zoals je met een chatbot praat. Maar niet alleen práten: vraag om een restaurant of een koffiezaak, en door de combinatie van ChatGPT en Google Gemini kan de auto dat ook echt afhandelen. Hij geeft je het adres, de openingstijden, de beoordeling, en brengt je er geografisch precies naartoe."

Maakt AI de fysieke knop overbodig?

Juist omdat de spraakbediening zo ver is doorontwikkeld, dringt de vraag zich op of de fysieke knop nog toekomst heeft. Volgens Östberg verdwijnt die niet helemaal. "We maken die keuzes datagedreven. Uit de data blijkt dat een paar functies vrijwel honderd procent van de tijd worden gebruikt, en voor die functies is een harde knop echt de beste manier van bedienen. Voor het volume bijvoorbeeld is er geen betere oplossing dan een fysieke knop. We zien ook dat er in onze grotere auto's meer behoefte is aan een paar fysieke knoppen. In de S-Klasse zie je die daarom terug, want die generatie klanten wil dat."



Een generatiekwestie dus. "We proberen klanten niet in hokjes te stoppen, maar er is duidelijk een tendens dat een oudere generatie grotere auto's koopt, deels vanwege de ruimte die ze nodig hebben of denken nodig te hebben. En die grotere auto's hebben meer fysieke knoppen. Deels omdat er simpelweg meer plek is, en deels omdat dat type klant het meer wil."



Karaoke in je Benz

Dat alles draait om data, geldt niet alleen voor de knoppen, maar voor vrijwel elke functie in de auto. "Veel functies komen uit consumentendata: je ziet iets populair worden in een bepaalde regio en dan voegen we dat toe. Karaoke in China bijvoorbeeld; in Europa vraagt niemand daarom, al komt het nu wel. En soms bedenken we zelf een nieuwe combinatie van functies. Dat testen we in gebruikersstudies, in clinics waar we mensen uitnodigen. En zodra het in de auto zit, krijgen we continu gebruiks- en acceptatiecijfers terug. Dat is de kracht van de software defined vehicle: het is niet langer maken, uitleveren en klaar."

