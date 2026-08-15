Tests

Na een paar dagen op pad met de vernieuwde Mercedes S-klasse vroeg ik me na het inleveren van de toplimousine vooral af: wélke functies wil ik nooit meer missen, en zouden ook wel naar 'normale' auto's mogen komen?

Want dat is hoe het in het verleden vaak is gegaan. Veel functies die we vandaag de dag als vanzelfsprekend ervaren, debuteerden ooit op een S-klasse. Denk aan de airbag, ABS en ESP: functies die decennia geleden voor het eerst in een S-klasse opdoken en inmiddels in bijna elke auto standaard zijn. Maar het gaat allang niet meer alleen om veiligheid: ook simpelweg instappen en wegrijden zonder je sleutel uit je zak te halen (keyless-go) begon ooit in de S-klasse, net als stoelen die je onderweg masseren en verlichting die door de hele auto met ledjes werkt in plaats van gewone lampjes. Wat ooit een exclusief S-klasse-speeltje was, duikt jaren later gewoon op in veel betaalbaardere modellen.

Ik zou hier in een rij-impressie kunnen schrijven over hoe soepel de vernieuwde S-klasse rijdt, maar dat ligt teveel voor de hand bij een auto als deze. Daarom is de vraag uit de intro veel interessanter: welke technieken of verwennerijen uit de moderne S-klasse zou ik ook wel terug willen zien in auto's voor gewone stervelingen?

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Realistisch is dat natuurlijk niet helemaal. Auto's worden toch al duurder en de marges voor fabrikanten staan onder druk, dus dit soort luxe zou een auto alleen maar prijziger maken. Beschouw dit rijtje dus vooral als hardop dagdromen, maar dan wel op een logische manier: het gaat niet om verzonnen sciencefiction, maar om functies die al bestaan en zich al hebben bewezen, alleen nog niet buiten het premiumsegment.

1. Geluidssysteem

De klanken die het premium geluidssysteem in de Mercedes S-klasse, oftewel het ‘Burmester High-End 4D Surround systeem’ voortbrengt, zijn nauwelijks in woorden te vatten. Eigenlijk zou iedereen het eens moeten beleven. Een rijdende concertzaal is een omschrijving die nog het meeste in de buurt van mijn ervaring komt. Ik heb meerdere nummers van mijn Spotify-lijst nog nooit zo zuiver gehoord. En dan heb ik het niet alleen over muziek met een hoog beats-per-minuut-gehalte. Klassiekers als Hotel California, Free Bird, Breathless, Purple Rain, Sweet Freedom en Careless Whisper - ze hebben allemaal een nieuwe dimensie gekregen voor me.

Smooth Operator van Sade was mijn favoriet tijdens de testperiode. Al kan dat ook te maken hebben met hoe accuraat en treffend dat nummer voelt zodra je in de S-klasse gaat rijden …

Na deze paar dagen ben ik zo verwend, dat alle muziek vanaf nu teleurstellend zal klinken uit de speakers van mijn Focus. Zelfs de 5.1-set die ik thuis heb staan, kan er niet aan tippen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de stoelen die meedoen met de klanken van de muziek (hiervoor heeft Mercedes 'exciters', ofwel trillingselementen in de stoelen geplaatst), of de sfeerverlichting die op de maat meebeweegt. Alles bij elkaar heb je echt het gevoel alsof je bij een concert aanwezig bent waar uitsluitend jouw favoriete artiesten jouw favoriete nummers voor jou alleen spelen.

Dit alles komt natuurlijk niet zonder prijskaartje: het aanvinken van het premium geluidssysteem kost je 6600 euro en 55 cent. Maar als je toch al minimaal 139.388 euro voor de auto neertelt, dan voel je daar niets van, toch? Zeker is dat het geluid het dubbel en dwars waard is.

2. Meebewegende stoelen

Ik had het al even over de stoelen die op de maat van de muziek trillen. Maar dat is niet het enige onverwachte moment waarop de stoelen bewegen. De eerste keer dat ik een bocht nam met de S-klasse, voelde ik ineens extra support in mijn zij. Dit bleek een bekend systeem van Mercedes te zijn, genaamd 'actieve multicontourstoel'. Hoe dat werkt?

De actieve multicontourstoel zit vol met losse, opblaasbare luchtkussens in de zij- en rugsteun. Zodra je een bocht induikt, registreert de auto via het stuur hoe hard je stuurt en pompt automatisch het luchtkussen aan de buitenkant van de stoel extra vol, zodat je letterlijk in de stoel wordt "geknepen" en op je plek blijft zitten zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Bij een scherpe bocht bouwt de stoel sneller en meer druk op dan bij een flauwe bocht.

Het blijkt al langer leverbaar te zijn op de luxemodellen uit Stuttgart, maar dit is mijn eerste ontmoeting met het systeem. En hopelijk is het ook niet het laatste ...

3. Massagestoelen met 6 standen

Over de stoelen gesproken: zowel voor als achter kun je gemasseerd worden als je dat wilt. Nou is dat op zichzelf niet zo uniek, maar ik heb nog nooit zo'n uitgebreid massagemenu gezien. Misschien wil je rustig beginnen met 'Klassiek' of 'Ontspannend'. Of heb je liever 'Golvend'? Een zware dag achter de rug? Misschien zijn de 'Diepe Golven' of zelfs 'Activerend' dan beter op zijn plaats. Is het een beetje fris buiten, en heb je behoefte aan wat warmte? Dan moet je echt 'Hot Stone' proberen. Dit was zelfs in hartje zomer met temperaturen boven de 30 graden een heel prettige ervaring, laat staan als we weer richting de winter gaan.

Ben je afgelopen nacht wakker geworden door plotselinge kramp in je kuiten? Dan moet je achterin zijn, want in de directeursstoel heb je ook nog een programma dat specifiek voor je kuiten is bedoeld.

4. Verkoeling achterin

Ik zei het al even: het was tijdens de testperiode erg heet. Dan is de stoelventilatie die bij alle vier de stoelen in de S-klasse aanwezig is een fantastische uitkomst, maar toch mist er nog iets ... Een koele versnapering zou niet misstaan. Gelukkig is de S-klasse wat dat betreft ook je beste vriend. Het koelkastje tussen de twee achterste stoelen mag dan 1391,50 euro kosten en tevens kostbare bagageruimte vreten, op de heetste dagen zoals in de testperiode ben je jezelf dankbaar dat je die optie hebt aangevinkt.

Maar als je eenmaal aan het drinken bent, kun je het blikje niet meer terug in de koelkast zetten. Ook hier is aan gedacht: de bekerhouders in de middenconsole achterin kunnen met een druk op de knop óók gekoeld worden. Aan lauwe drankjes doet een S-klasse niet. Dat geldt trouwens ook voor je koffie of thee, want de bekerhouders kunnen ook worden verwarmd.

5. De koning te rijk

De S-klasse die ik een paar dagen tot mijn beschikking had, was de verlengde versie. Ruim 5,3 meter lang dus, waarmee hij amper op mijn oprit paste. Maar de extra ruimte heeft natuurlijk ook een voordeel. Als je het chauffeurpakket aanvinkt in de optielijst, kun je echt als de absolute koning/koningin te rijk zitten achterin. Moet je nog wel een vacature uitzetten voor een chauffeur ...

Wat dat pakket precies inhoudt? Met een druk op de knop linksboven op het stoelpaneel (zie foto hierboven) verander je de stoel achter de passagiersstoel in een ware directeurszetel. Die passagiersstoel moet dan wel leeg zijn, want die schuift volledig naar voren. Jouw stoel schuift juist naar achteren en door een uitschuifbare voetensteun en -bankje kom je uiteindelijk in een soort liggende positie terecht. Dit alles, in combinatie met die gekoelde versnapering, dat geluidssysteem en die massagestoelen, maakt van deze stoel echt dé place to be.

Welke massage dat precies moet worden, kun je instellen met de afstandsbediening in de middenconsole. Net zoals de sfeerverlichting en de rolgordijnen trouwens. En staat de muziek die de chauffeur heeft gekozen je niet aan? Ook daar heb je de controle over met deze afstandsbediening.

6. Hey Mercedes …

Helemaal nieuw is deze S-klasse niet, maar volgens Mercedes is wel ongeveer 50 procent van de onderdelen nieuw of herontworpen. Een fikse facelift dus. Veel systemen en functies zijn vooral doorontwikkeld, al zijn er ook wat nieuwe dingen bij gekomen. Niet alle nieuwe gebbetjes zijn even nuttig of begeerlijk, zoals bijvoorbeeld de verlichte ster op de motorkap.

Iets anders waar ik niet helemaal warm van werd bij het zien van het persbericht, was de introductie van drie AI-assistenten in het vernieuwde MBUX-systeem. Tot nu toe heb ik nog nooit een spraaksysteem in een auto gehad dat fijn werkte en deed waarvoor hij bedoeld was. Ook AI-systemen in moderne auto’s hebben daar nog geen verandering in gebracht.

Tot nu dan. Mijn verbazing was groot toen mijn commando's braaf werden opgevolgd nadat ik de assistent had opgeroepen door ‘Hey Mercedes’ te zeggen. Waar je precies de lane keep assist moet uitzetten weet ik nog steeds niet, omdat ik er nooit naar heb hoeven zoeken. Voor de verandering wist de AI-assistent elke keer precies waar ik het over had. En dat geldt voor alle instructies die ik heb gegeven. Zelfs navigeren gaat, ook in het Nederlands, bijna altijd goed.

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