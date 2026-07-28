REVIEW - Nieuwe Mercedes C-klasse is net zo zwaar als een S-klasse

5 vragen

De nieuwe elektrische Mercedes C-klasse is een lel van een auto, en aan alle kanten groter dan de benzine/hybride C die ook nog gewoon in de prijslijst staat. Wij reden kort met het voorlopige topmodel, de C400 4Matic met bijna 500 pk.

Is dit de nieuwe Mercedes C-klasse?

Ja en nee. Dat moeten we even uitleggen. De huidige Mercedes-Benz C-klasse (W206) stamt uit 2021 en staat in de prijslijst met benzine hybride-motoren en in België zelfs nog met dieselmotoren. Die verdwijnt niet, sterker nog, die wordt binnenkort gefacelift. Maar daarnaast is er een nieuwe Mercedes C-klasse: die is elektrisch en lijkt in helemaal niets op de 'oude' C-klasse. Die je niet oud mag noemen trouwens. Waarom ze 'm dan geen EQC hebben genoemd? Die naam zat eerder al op een weinig succesvolle cross-over, de hele EQ-nomenclatuur lijkt wel een beetje besmet en Mercedes faseert deze stilletjes uit.

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Wat zijn de specs van de nieuwe C-EV?

Allereerst de WLTP, die bedraagt voor de versie met de kleinste (18 inch) wielen 761 km, dankzij een 94 kWh accu en een indrukwekkend lage Cw-waarde van 0.22. Het platform beschikt over 800v-techniek en Mercedes belooft dat je bij de juiste lader in 10 minuten 325 km bijtankt, grofweg de afstand tussen Maastricht en Groningen. Regeneratief remmen kan met maximaal 300 kW, maar het maakt de C-klasse er bepaald niet comfortabeler op. De auto vertraagt dan zo snel dat je bijna in de gordel hangt. De C 400 4Matic heeft 489 pk/360 kW, 800 Nm en accelereert tot 210 km/h.

Hoe is de C van binnen?

Het interieur is – ondanks het gebrek aan knoppen – best eclectisch vormgegeven. Met name het meter brede scherm voor je neus springt eruit, en dat laat zich ook nog eens tot in den treure personaliseren. Verder zien we veel lampjes, oplichtende logo’s en een opeenstapeling van vormen, materialen en dessins in onze rijk uitgeruste testauto. Als dat je smaak is, dan moet je zeker een C overwegen. De binnenzijde van een concurrent zoals de aankomende BMW i3 is veel rustiger vormgegeven, en ook Audi maakt het niet zo bont in de A6 e-tron Sportback.

We zouden graag nog knoppen zien voor de bediening van de klimaatbeheersing, maar voor de portierramen en stoelverstelling zijn in elk geval fysieke knoppen aangebracht. Het scherm werkt snel en je kunt sneltoetsen configureren. Het menu is redelijk intuïtief en kent niet te veel lagen.

Mercedes gaat er prat op dat je conversaties kunt voeren met de persoonlijk assistent, maar verder dan het opdreunen van Wikipedia-tekstjes komt het systeem nog niet. We zijn wél enthousiast over het prettige meubilair. Je zit – hoewel de C hoog is – ín de stoel in plaats van ‘op de bok’ zoals bij de meeste moderne EV’s.

489 pk, dat gaat zeker wel vooruit?

Zeker! De C-klasse sprint in vier seconden naar 100 km/h en volgens Mercedes betreft dit de meest sportieve C-klasse ooit. Die claim lijkt ons wat rooskleurig, de auto weegt namelijk 2.5 ton. Om die massa (en dat formaat) een bocht om te krijgen, monteert Mercedes een meesturende achteras. We mogen de effecten van de vierwielbesturing ervaren door de C over een heel krap circuitje te jagen. Maar hoewel je razendsnel van bocht naar bocht zoeft, wordt de C nergens echt sportief. Wel voelen we dat de meesturende achteras heel goed zijn werk doet, maar dat is vooral handig bij krappe parkeerplaatsen.

De C-Klasse excelleert vooral als fijne reisgezel op de snelweg. Voorlopig topmodel 400 4Matic is stil en het comfort dat je inlevert door grote wielen te kiezen wordt gecompenseerd door de - optionele - luchtvering. Die is hyperintelligent en weet al eerder dan de bestuurder wat voor soort weg(dek) er aankomt en past zich daarop aan.

Welke versie moet ik hebben?

De EV-C is momenteel alleen verkrijgbaar als 400 4Matic, dus met twee motoren en vierwielaandrijving. Andere modellen volgen later. Wel kun je pakketjes aanvinken die erg bepalend zijn voor de uitstraling van je C. Tip: ga toch maar even langs bij de dealer voordat je een C-klasse ongezien bestelt. De chromen grille (die niet van chroom is en eigenlijk ook geen grille) is behoorlijk smaakgevoelig, in het bijzonder op een donkere lak. Je kunt de C-klasse ook met een zwarte grille bestellen, maar dan zijn de raamstijlen automatisch ook zwart, net als de dorpels en de wielen. De prijs begint bij 65.875 voor de 'Business Solution'. Vanaf september kun je ook de voordeligere 350 4Matic bestellen.