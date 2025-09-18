Mercedes geeft C63 meer cilinders, maar toch ben je teleurgesteld

Nieuws

Mercedes zette kwaad bloed bij liefhebbers toen het de V8 in de C63 AMG - de ultieme Mercedes C-klasse - verving voor een viercilinder met elektrische ondersteuning. Nu hebben de Duitsers toch besloten om de C63 meer cilinders te geven. Iedereen blij?

Sinds 2022 is de huidige generatie van de Mercedes C63 AMG op de markt. Het was even slikken toen de bekende en geliefde V8 van de AMG-divisie van Mercedes plaats maakte voor een plug-in hybride aandrijflijn met een viercilinder turbomotor.

Hoewel deze aandrijflijn met 671 pk en 752 Nm zelfs een stuk méér vermogen produceert dan de oude C63 met V8 (503 pk en 516 Nm), kreeg het merk uit Stuttgart toch te maken met een storm van kritiek.

Eerder ontkent

Sindsdien gonsde het van de geruchten omtrent de C63: kiest Mercedes er toch weer voor om de V8 terug te plaatsen? Dit werd door het merk meerdere keren in alle toonaarden ontkend. Begin dit jaar nog gaf AMG-baas Michael Scheibe aan dat de switch naar een plug-in hybride aandrijflijn met een viercilinder veel klanten heeft gekost, maar dat ze toch geen spijt hebben van de beslissing. Zie het bericht hierboven.

Tóch andere motor

Mogelijk was Scheibe aan het jokkebrokken, want uit de laatste berichtgeving blijkt dat Mercedes wel degelijk spijt had van zijn beslissing. Het merk heeft namelijk besloten dat in de volgende C63 niet de viercilinder, maar een andere motor wordt gelepeld.

Het wordt echter geen V8, maar een 3,0-liter zescilinder-in-lijn. AMG-topman Mattias Geisen bevestigt tegenover het Britse Auto Express dat de nieuwe aandrijflijn in ontwikkeling is, maar laat nog in het midden of de zescilinder puur op benzine draait of (mild-) hybride ondersteuning krijgt. Het blok kennen we van de CLE 53 (442 pk, mild-hybride) en de E53 (603 pk, plug-in hybride). Met de zescilinder komt de C63 qua techniek weer dichter bij zijn rivalen van Audi en BMW.

V8 uitgesloten

Een terugkeer van de V8 lijkt uitgesloten, al blijft het onderwerp gevoelig. Officieel zou de motor niet passen in de relatief smalle motorruimte van de C-klasse, maar de aanstaande CLE 63 krijgt wél een achtcilinder. Het probleem lijkt vooral in de achterzijde van de C-klasse te zitten: een aandrijflijn met V8 vraagt om een bredere spoorbreedte en een aangepaste carrosserie, en die aanpassingen zijn voor AMG te kostbaar.



Wanneer komt de nieuwe C63?

Wanneer de nieuwe Mercedes-AMG C 63 verschijnt, is nog niet bekend. Wel liet Mercedes tijdens de IAA Mobility Show in München alvast de elektrische C-klasse zien. AMG-liefhebbers moeten dus nog even geduld hebben, maar één ding staat vast: de viercilinder is verleden tijd. Het is echter de vraag of de nieuwe zescilinder genoeg is om de liefhebbers te pleasen …