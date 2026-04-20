Waarom BMW niet zenuwachtig wordt van de elektrische Mercedes C-klasse

De eerste volledig elektrische Mercedes C-klasse oogt een stuk klassieker dan de elektrische EQE en EQS. Toch zit-ie boordevol hypermoderne techniek. De vraag blijft of dat genoeg is tegen de belangrijkste concurrent ...

Terwijl de elektrische Mercedes EQE en EQS met hun sterk afgeronde design niet iedereen konden bekoren, kiest de fabrikant bij de elektrische C-klasse voor een vertrouwder, klassieker ontwerp.

De sedan heeft een coupéachtige daklijn en zwarte dorpels, die moeten camoufleren dat-ie 6 cm boven de reguliere C-klasse uitsteekt. Daarmee is-ie stiekem zelfs vrijwel even hoog als de veel grotere Mercedes S-klasse (ca. 1,50 m). Maar door de korte overhangen en de gespierde wielkasten oogt-ie en profil eerder atletisch dan aalglad. Een ander opvallend detail is het derde zijruitje; dat zagen we niet eerder bij een C-klasse.

Aan de voorzijde prijkt een verlichte grille met centraal geplaatste ster en – optioneel – 1050 (!) oplichtende leds. Daarmee wijst de neus van de nieuwe C-klasse in dezelfde designrichting als die van de onlangs door ons geteste Mercedes GLC. Beide hinten naar de klassieke Mercedes-neuzen uit het verleden. Zie de video hieronder.

En, zoals dat inmiddels ook hoort bij de nieuwe elektrische Mercedessen hebben de koplampen van de C-klasse een ster-signatuur, achterop vinden we ronde led-elementen in een vergelijkbare stijl. Het resultaat: een elektrische C-klasse die er weer uitziet als een traditionele Mercedes, maar dan moderner en met een sportief randje.

Sportiefste C-klasse ooit

Volgens Mercedes zet de elektrische C-klasse een nieuwe maatstaf voor rijdynamiek. De topversie, de C 400 4Matic, levert 490 pk en sprint in 4,1 seconden naar 100 km/h. Al met al moet dit volgens Mercedes de sportiefste C-klasse ooit worden.

Net als de GLC is de nieuwe elektrische Mercedes C-klasse tegen meerprijs leverbaar met Airmatic-luchtvering. Die werkt samen met het navigatiesysteem om de zo de verings- en dempingskarakteristiek optimaal en van te voren op het wegdek te kunnen afstemmen. Dus 'sportiefste C-klasse ooit' of niet; dit zorgt volgens Mercedes voor comfort op S-klasse-niveau. Daarnaast legt de luchtvering de auto in de sportmodus dichter bij het asfalt, wat vooral in bochten voor meer scherpte moet zorgen.

Meesturende achteras

We hebben de neiging om Mercedes op z'n woord te geloven, want het onderstel van de GLC maakte al veel indruk. Omdat de C-klasse lichter is en het zwaartepunt lager ligt, moet hij welhaast nóg beter rijden. Ook qua wendbaarheid, omdat de 4Matic over achterasbesturing tot 4,5 graden beschikt. Zo blijft de draaicirkel lekker compact: 11,2 meter.

Dat de C-klasse ook de tweetraps transmissie van de GLC overneemt, is geen verrassing. De eerste versnelling is kort voor snelle acceleratie en trekkracht, de tweede is gericht op efficiëntie bij hogere snelheden.

Actieradius en laden: C-klasse verliest van BMW i3

De elektrische C-klasse krijgt een nieuwe 94,5 kWh-accu (netto) en de auto beschikt over 800V-techniek. Snelladen kan met maximaal 330 kW. Volgens Mercedes laad je in 10 minuten tot 320 kilometer bij (WLTP). De maximale actieradius bedraagt 760 kilometer, later volgt een achterwielaangedreven versie die richting 800 kilometer moet gaan.

Mooie waarden, maar tegen de dikste BMW i3 delft de Mercedes C-klasse toch het onderspit. Want als i3 50 xDrive komt die tot wel 900 kilometer ver en snelladen doet de BMW met maximaal 400 kW. Lastig verhaal als je jarenlang de slogan Das beste oder Nichts hebt gevoerd. Waarmee gaat de C-klasse de i3 dan aftroeven? Op diens core business sportiviteit, of toch op Mercedes' eigen historisch sterke punt, het comfort? We kunnen niet wachten op de eerste vergelijkende test!

Meer ruimte, inclusief frunk

Dankzij het dedicated EV-platform groeit de wielbasis tot 2,96 m (+97 mm ten opzichte van de reguliere C-klasse). Voorin is er meer beenruimte. Door het standaard aanwezige panoramadak neemt de hoofdruimte eveneens toe. Dat dak herbergt ook nog eens 162 verlichte sterren om naar te staren ...

Over de bagageruimte hoor je ons evenmin klagen. Die biedt een inhoud van 470 liter en in de frunk kun je nog eens 101 liter aan spullen kwijt. Ideaal tijdens vakantieritten, net zoals het maximale trekgewicht van 1800 kilo, waarmee de elektrische C-klasse in staat is een serieuze caravan mee voort te slepen.

Interieur: hightech lounge

Binnenin draait alles om comfort en digitalisering. Voor dat comfort zorgen onder meer de nieuw ontworpen, optionele high-end massagestoelen met verwarming én ventilatie. Bovendien dragen ze samen met de warmtepomp bij aan de efficiëntie.

Mercedes beweert zelfs dat het interieur van de elektrische C-klasse bij een buitentemperatuur van -7 graden Celsius twee keer zo snel op temperatuur is als dat van auto's met verbrandingsmotor. Extra isolatiematerialen en akoestisch glas vóór moeten samen tevens voor een uitzonderlijks stille cabine zorgen.

Blikvanger in het interieur is de optionele MBUX-hyperscreen van 39,1 inch (99,3 cm), dat over de volle breedte van het dashboard loopt. Het nieuwe MB.OS-besturingssysteem maakt over-the-air-updates mogelijk voor infotainment, assistentiesystemen en extra functies.

Slimmer dan ooit

De vierde generatie MBUX combineert meerdere AI-systemen voor spraakbediening. Navigatie is gebaseerd op Google Maps en houdt rekening met energieverbruik, hoogteverschillen, verkeer en laadplanning. De auto kan automatisch laadstops optimaliseren en de accu vooraf conditioneren.

Op veiligheidsvlak zijn er maximaal 27 sensoren en camera’s beschikbaar. MB.Drive Assist Pro moet – waar de regelgeving het toestaat – semi-geautomatiseerd rijden mogelijk maken.

Conclusie

Met de elektrische C-klasse slaat Mercedes twee vliegen in één klap. Het design is minder futuristisch en weer duidelijk herkenbaar als C-klasse, terwijl de techniek juist een flinke sprong maakt. Een indrukwekkend bereik, snelle laadtechniek, een geavanceerd onderstel en serieuze prestaties.

Als de rijeigenschappen inderdaad de belofte waarmaken, zou dit inderdaad wel eens de sportiefste C-klasse ooit kunnen zijn – alleen nu volledig elektrisch. Maar gezien de ijzersterkte specificaties van de BMW i3, zou de C-klasse daar weleens een keiharde dobber aan kunnen krijgen.

De prijzen van de elektrische C-klasse zijn nog niet bekendgemaakt, maar volgens ingewijden gaat de topversie 4Matic om en nabij de 70.000 euro kosten.