Mercedes doet iets geks: twee keer een 'nieuwe' C-Klasse in één jaar

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Mercedes presenteert zomaar voor de tweede keer in korte tijd een nieuwe Mercedes C-klasse. Dat klinkt gek, maar het is logischer dan het op het eerste gezicht lijkt.

Mercedes heeft natuurlijk niet lang geleden de volledig nieuwe en elektrische C-klasse gepresenteerd, maar deze staat buiten de gedeelde naam volledig los van de brandstofgestookte variant.

Laatstgenoemde gaat in zijn huidige vorm al sinds 2021 mee, en is dus wel toe aan een vernieuwingsronde. Deze behelst onder andere een nieuw front, aangepaste techniek en een vernieuwd interieur.

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Groter front, opvallende ster

Vooraan valt vooral de zwarte band op die de grille en de koplampen met elkaar verbindt. Bovendien is de grille een stuk verder naar beneden doorgetrokken en daarmee is-ie meteen flink gegroeid. Hij is zelfs zo groot, dat hij de kentekenplaat als het ware opslokt. Die is uiteindelijk beland op de onderrand van de nu verlichte grille.

Er is ook een geheel nieuwe voorbumper, en de driepuntige ster van het Mercedes-logo schijnt vanuit de nieuw vormgegeven koplampen. Net zoals we al zagen bij alle nieuwe Mercedessen van de laatste tijd.

Diezelfde ster duikt ook op in de achterlichten, al lijkt dat op basis van de foto's alleen bij de sedan het geval te zijn. Opvallend is verder dat een uitvoering met een staande Mercedes-ster bovenop de motorkap, zoals je die nu nog kunt bestellen, nergens te bekennen is. Die optie lijkt binnen het bredere Mercedes-gamma juist aan een opmars bezig, maar wordt bij de facelift van de C-klasse wellicht geschrapt.

Scherm blijft, systeem vernieuwd

Vanbinnen houdt Mercedes de wijzigingen bescheidener. Het vertrouwde staande scherm en de min of meer ronde ventilatieroosters blijven gewoon. Geen hyperscreen dus, zoals we al wel zagen in onder andere de nieuwe Mercedes CLA, GLA, de elektrische C-klasse en de GLC. Achter het scherm gaat wel het nieuwe MB.OS-besturingssysteem schuil, aangevuld met nieuwe materialen, nieuwe kleuren en een nieuw Burmester-audiosysteem dat nog beter moet klinken. Ook krijgt het stuur weer meer fysieke knoppen, iets wat in recente Mercedessen vaker terugkomt.

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Pittiger hybrides

Onder de motorkap belooft Mercedes kleine verbeteringen voor de mild hybride-benzinemotoren, waarvan de C 300 met 258 pk de krachtigste blijft. Nog opvallender is de plug-in-hybride C 400e 4Matic, die met 395 in plaats van 381 pk een stukje feller wordt. Daarnaast komen er ook minder krachtige plug-in-hybrides zonder vierwielaandrijving. Verdere specificaties en Nederlandse prijzen deelt Mercedes nog niet. We verwachten dit najaar meer duidelijkheid.

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