Inspiratie

Al jaren hebben Marktplaats-bezoekers dezelfde automodellen boven aan hun shortlist staan. Maar als zo’n populaire auto in meerdere generaties en uitvoeringen is gebouwd, welke is dan de beste keus? Wij helpen je op weg.

Op de vraag ‘wat is een goede auto?’ is bijna nooit een eenduidig antwoord te geven. Want wat bedoelt de vraagsteller met ‘goed’? Is dat betrouwbaar, ruim, comfortabel, zuinig of goedkoop in onderhoud? Of doelt hij of zij misschien op de meest complete uitrusting? Ook belangrijk: wat is het budget en in welke klasse zoekt de potentiële occasionkoper?

Zelfde auto, top of flop

Ook als je beter weet wat de wensen van je gesprekspartner zijn, is er niet altijd één allesomvattend antwoord. De ene modelgeneratie is immers de andere niet. En dan zijn er per generatie soms ook nog ­verschillen in de techniek aan te wijzen die de aankoop tot óf top óf flop kunnen maken.

Daarom gaan we van een tiental populaire auto’s op zoek naar de beste keus. Soms is dat de verstandigste, maar het kan ook de leukste of meest iconische versie zijn.

Koop tweedehands auto liefst met NAP

We gaan niet op zoek naar absolute koopjes. De kans dat je daartussen echt goede en/of begeerlijke auto’s vindt, is gering. De voorkeur gaat uit naar occasions met een aantoonbare kilometerstand. Nadeel daarvan is dat veel importauto’s dan buiten de boot ­vallen. Daarom is het hebben van een NAP (Nationale Auto Pas) geen keiharde eis, mits de aanbieder een gerenommeerd autobedrijf is dat een fatsoenlijke garantie aanbiedt.

Tweedehands auto particulier of bij bedrijf kopen?

We beseffen dat we met onze garantie-eis alle particuliere verkopers buitenspel zetten. Enerzijds is dat jammer, want er zijn genoeg goedwillende mensen die tegen gunstige prijzen nette auto’s aanbieden. Anderzijds heeft het kopen van een particulier tweedehandsje ook risico's.

Inruilen van je huidige auto is meestal niet mogelijk, en bij transacties tussen particulieren kun je geen beroep doen op het ­consumentenrecht. Dus mocht de auto na een tijdje een ernstig gebrek vertonen, dan sta je meestal met lege handen. Tenzij je bij de rechter kunt aantonen dat het gebrek al vóór aankoop aanwezig was en dat de ver­kopende partij hiervan wist. In de praktijk blijkt dit meestal een lastig verhaal.

Occasion kopen? Proefrit is een must

Maar ook bij een gerenommeerd autobedrijf moet je je ogen open te houden. Niet omdat de verkoper eropuit is om je te besodemieteren, maar waar gehakt wordt, vallen spaanders.

Ben je allergisch voor kleine krasjes en deukjes? Koop dan nooit een auto die je alleen maar buiten in de regen hebt zien staan. Want kleine onvolkomenheden vallen dan totaal niet op. Controleer ook of alle accessoires goed werken en check of het onderhoud up-to-date is. Hoeveel profiel hebben de banden nog? En zijn ze netjes gelijkmatig afgesleten?

En het belangrijkste: maak vóór ondertekening van het koopcontract een uitgebreide proefrit, ook als je denkt het model goed te kennen. Want alleen dan ervaar je of de auto aan je verwachtingen voldoet.

Volkswagen Golf 1.5 TSI Highline - 2018 - 74.658 km - € 17.950

In de algemene verkoopstatistieken mag de Volkswagen Golf ver zijn weggezakt (momenteel op plek 27), de occasion­­kopers op Marktplaats.nl zetten de Golf als occasion nog altijd op nummer 1. Wat ons betreft is de vorige generatie, de Golf 7, de fijnste die Volkswagen ooit heeft gebouwd. De ergonomie was nog top, terwijl de afwerking en de interieurmaterialen op een hoger niveau stonden dan bij z’n opGolfer.

Ook fijn: de distributiekettingproblemen van de kleinere turbomotoren zijn bij de Golf 7 opgelost. Simpelweg omdat de motoren vanaf 2014 een riem hebben. De 1.0 TSI is het degelijkste blokje, maar ook de 1.5 TSI staat goed bekend, hoewel hij iets meer olie lust dan gemiddeld. Dat compenseert-ie met een bescheiden benzinedorst en vlotte prestaties. Van de Consumentenbond krijgt de Golf 7 een 7,8 voor z’n algehele betrouwbaarheid. Op het gebied van rijeigenschappen en comfort biedt hij het ultieme compromis en in de Highline heb je alle luxe die je nodig hebt.

Volkswagen Polo 1.0 TSI R Line Edition - 2021 - 101.263 km - € 19.900

Gek is dat: Japanse auto’s staan sinds jaar en dag bekend als de meest betrouwbare. Toch is de Nederlandse occasionkoper vooral dol op Duitse merken. Met Volkswagen voorop, want ook de op één na populairste Marktplaats-auto is van dat merk afkomstig: de Polo. Maar goed, als we de betrouwbaarheidsbeoordeling van de Consumentenbond voor de Volkswagen Polo als maatstaf nemen, is het net een Japanner: 9,1. Tenminste, als je een gebruikte Polo van de huidige generatie neemt (vanaf 2017).

Daar is dit fris oranje exemplaar er eentje van. Onder de kap ligt de degelijke 1,0-liter TSI-motor met 95 pk, een driecilinder. Met die motor in gedachten, ga je je toch afvragen of je deze Polo 2000 euro meer waard vindt dan z’n iets oudere broer hierboven. Aan de andere kant oogt zo’n R-Line Edition wel lekker met z’n sportieve bumpers en 16-inch lichtmetalen wielen. Bovendien heeft de Polo een automaat en is-ie per jaar een kleine 400 euro goedkoper in de wegenbelasting. Tja, keuzes ...

BMW 330xi (E46) - 2002 - 85.000 km - € 15.900

Nummer 3 onder de Marktplaats-auto’s is de BMW 3-serie. En vraag je BMW-liefhebbers welke generatie van de Dreier ze de beste vinden, is de kans groot dat ze in koor “E46!” roepen. Hebben ze gelijk? Het is in elk geval een auto uit een tijd dat BMW-technici nog niet onder het juk van de CO2-politie hoefden te werken. Bovendien was degelijkheid in ­München destijds nog een sleutelbegrip.

Daarnaast biedt een tweedehands BMW E46 oldskool rijplezier en hebben de krachtigste ­versies een zes-in-lijn. Zoals het ‘heurt’ volgens de mensen met het blauw-witte merk­­logo op hun dekbedhoes. Deze witte E46 heeft een 232 pk sterke 3,0-liter zescilinder, gekoppeld aan vierwielaandrijving. Hij is geïmporteerd uit Japan, toch heeft-ie het stuur links, want dat is onder Japanse liefhebbers van Europese auto’s een statussymbool. Hij is al acht jaar in Nederland, wat ­vertrouwen geeft in de maagdelijke tellerstand. Welke liefhebber gaat deze smette­loze E46 halen?

BMW 530i Touring High Executive Edition - 2019 - 105.400 km - € 32.950

Auto’s als de BMW 5-serie Touring worden steeds minder gemaakt. Dan hebben we het over elegante, dynamische station­wagons met alle ruime voor mens en ding. De typeaanduiding 530i betekende bij BMW ooit dat er een 3,0-liter zescilinder achter de nieren lag, maar deze Fünfer moet het doen met een 2.0. Met de hulp van een turbo schopt-ie het tot een aangenaam vermogen van 252 pk en 350 Nm koppel.

Op het betrouwbaar­heidsrapport van deze generatie 5-serie (G30/31) prijkt een keurige 8. Dat wetende vlij je jezelf extra relaxed in de geweldige, met leer beklede sportstoelen van deze rijk uitgevoerde, dealeronderhouden auto met een ­Nationale Auto Pas die slechts 105.000 km vermeldt. En dat voor een bedrag dat 50 mille onder de nieuwprijs ligt! Toch is het zaak om deze auto goed te verzekeren, want airbags en infotainmentsystemen van jonge BMW’s zijn bijzonder gewild onder professionele dievenbendes.

Mercedes C 180 Estate - 2019 - 97.261 km - € 25.900

Hoewel deze generatie van de Mercedes C-klasse van de Consumentenbond een 8,2 voor betrouwbaarheid krijgt, durven we de plug-in hybride C 300 e niet zo goed aan. Daarover komen we op internet aardig wat probleem­gevallen tegen. Jammer, want voor zo’n serieuze auto is-ie lekker zuinig. Daarom gaan we op zoek naar een uitvoering met een minder complexe aandrijflijn. We vinden een redelijk betaalbare C 180 Estate uit 2019 met nog geen ton op de klok en Bovag-garantie. Ook die kost je maandelijks niet de hoofdprijs aan benzine.

De 1,6-liter viercilinder turbo­motor neemt volgens de WLTP-norm genoegen met 6,5 liter per 100 kilometer (1 op 15,4) en levert geen onaardige prestaties. Al oogt-ie met z'n fraaie AMG-wielen en geventileerde remschijven sneller dan hij is. Verder trakteert dit exemplaar op elektrisch ­verstel- en verwarmbare sportstoelen, een achteruitrij­camera en een uitgebreid infotainmentsysteem. En dat alles voor pakweg de helft van de nieuwprijs.