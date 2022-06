Mooie tweedehands import-auto gespot? Pas op, zo herken je een schadeauto!

Door de enorme schaarste aan jonge tweedehands auto’s grijpen malafide occasionhandelaren hun kans. Ze proberen– vaak geïmporteerde - schadeauto’s aan de man te brengen, uiteraard zonder melding te maken van het schadeverleden. Trap er niet in: zo herken je een schadeauto.

Door de combinatie van de coronacrisis, lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne kampen bijna alle autofabrikanten met tekorten. Er zijn te weinig computerchips, maar ook ruwe materialen en kabelbomen zijn schaars. Hierdoor zijn de levertijden van nieuwe auto’s langer dan ooit, met als gevolg dat veel consumenten uitwijken naar een jonge tweedehands auto.



Stijging occasionprijzen

Verkooprecords worden gebroken en bij een grote vraag schieten de prijzen de lucht in. Een gemiddelde occasion is nu al een paar duizend euro duurder dan een jaar geleden.

En zoals onder meer de mondkapjesaffaire ons heeft geleerd, zijn er altijd lieden die misbruik maken van dit soort situaties. Zo bereiken ons steeds meer berichten over consumenten die dachten een mooie occasion te hebben gekocht, maar achteraf met een schadeauto zaten.



Voorkom aankoop schadeauto

Schandalig en sneu tegelijk, maar als je het een beetje slim aanpakt, kun je gelukkig voorkomen dat je zo’n kat in de zak koopt. Van occasions die als nieuwe auto in Nederland geleverd zijn, kun je het schadeverleden bijna altijd online checken. Is het een importauto, dan zijn er diverse ‘checkpoints’ waarop je een auto kunt controleren. In de eerste plaats moet je dus weten of de occasion van jouw keuze al dan niet origineel in Nederland geleverd is.

Hoe herken ik een importauto?

Een bonafide verkoper vermeldt meestal keurig of de door hem aangeboden occasion geïmporteerd is. Op Marktplaats.nl kun je dit vinden onder het tabblad ‘Kenmerken’. Een andere mogelijkheid is om het kenteken online te checken. Dat kan onder meer bij rdw.nl en finnik.nl. Check op de site van de rdw of de ‘Datum eerste tenaamstelling Nederland’ overeenkomt met ‘Datum eerste toelating’. Zo ja, dan is het een origineel Nederlandse auto, zo niet, dan heb je te maken met een importauto. Op finnik.nl wordt het je gemakkelijker gemaakt. Daar staat in de tweede zin van de inleidende tekst al: “Deze originele Nederlandse personenauto …” of anders: “Deze geïmporteerde auto …”



Online schaderapport tweedehands auto opvragen

Voordeel van een origineel Nederlandse auto, is dat de werkelijke kilometerstand via de Nationale Auto Pas (NAP) is op te vragen. In België kennen ze een soortgelijk systeem, de CarPass. Zonder zo’n CarPass zouden wij een Belgische importauto dan ook laten staan. Bij Duitse importauto’s bestaat deze controlemogelijkheid überhaupt niet.

Betreft het een origineel Nederlandse auto waarvan de schade door een erkend bedrijf is verholpen, dan kun je dit eveneens online opvragen. Het kost ongeveer 10 euro en kan op vrijwel alle sites waar je ook de gratis algemene kentekencheck kunt doen. Zo’n schaderapport laat zien bij welke kilometerstand en aan welk deel van de auto schadereparaties zijn uitgevoerd en voor welke bedragen.

Fysieke inspectie schadeauto

Als een origineel Nederlandse auto ‘zwart’ is gerepareerd, heb je niets aan een schaderapport en van een recentelijk geïmporteerde auto zul je het niet snel vinden. Gelukkig is er een aantal, niet al te ingewikkelde fysieke checks waaraan je kunt herkennen dat een auto vermoedelijk schade heeft gehad. Bij een visuele inspectie is het van belang dat je de auto bij daglicht kunt zien. Daarnaast moet hij schoon en droog zijn, want vuil en waterdruppels kunnen veel onheil verdoezelen. Daarnaast moet je je niet onder druk laten zetten door de verkoper; neem vooral rustig de tijd.

Zo herken je en schadeauto: binnenkant

Het klinkt misschien gek, maar je kunt de schade-inspectie het beste aan de binnenkant beginnen. Ga op zoek naar sporen van lekkage, zoals kringen of schimmelvlekken in de stoel- en hemelbekleding, een natte vloerbedekking (ook in de kofferruimte!) of een muffe geur. Sluiten de portieren goed aan op de carrosserie, of kun je er een vinger tussen steken? Staat het stuur recht wanneer de voorwielen in de rechtuitstand staan? Vertonen de stoelrails sporen van beschadiging of zelfs laswerk? Blijft het airbaglampje branden wanneer je de auto start?



Zitten de bekledingspanelen van de portieren en de raamstijlen los? Ontbreken er bevestigingsclips? Is het dashboard beschadigd en sluit de klep van het dashboardkastje slecht? Open de portieren en controleer de scharnieren, de deurvangers en de rubbers. Sporen van schade? Zie je een afwijkende kleur of laksporen op de rubbers? Als een van bovenstaande vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, krijgt de auto van ons het stempel ‘verdacht’.



Hoe herken ik een schadeauto aan de buitenkant?

Check het slijtagepatroon van de banden, zeker als het stuur scheef staat met de wielen in de rechtuitstand. Controleer ook de achterbanden, voor het geval de verkoper een voor-achterwissel heeft gedaan. Zijn de banden aan één kant duidelijk meer versleten, dan klopt er iets niet met de uitlijning. Dat kán duiden op schade aan het onderstel, al is gewone slijtage of een verkeerde afstelling eveneens een mogelijkheid. En nu je toch met de wielen bezig bent: check de velgranden op extreme randschade en deuken.



Sporen van schadereparaties aan de carrosserie

Een lakdiktemeter geeft uitsluitsel over verschillen in lakdikte. Als deze plaatselijk sterk afwijkt van de rest van de carrosserie, dan is de auto daar ooit overgespoten. Lakdiktemeters zijn te koop vanaf zo’n 60 euro.

Kijk vanuit verschillende hoeken langs de carrosserie en strijk er met je hand langs. Sluiten de portieren vlak aan tegen de carrosserie en sluiten ze goed? Zo niet, dan kan dit duiden op een gerepareerde aanrijdingsschade. Als je sporen van spuitnevel of kleurverschillen signaleert, wordt het helemaal verdacht. Bekijk de naden tussen de verschillende carrosseriedelen. Zijn ze mooi gelijkmatig of zie en voel je duidelijke verschillen? Check dit niet alleen bij alle portieren en schermen, de motorkap en de achterklep, maar ook bij de bumpers. Zijn de eventuele kunststof binnenschermen nog allemaal strak gemonteerd, of hangen ze deels los? Zijn er sporen van afplaktape bij de spatbordranden, zijknipperlichten, dorpels of portieren? Vocht in de units van koplampen of achterlichten?

Vergeet niet onder de motorkap te kijken. Is de radiateurbalk recht? Geen lassporen tussen bijvoorbeeld voorscherm en schutbord? Zijn de grille en de koplampen aan de originele bevestigingspunten gemonteerd?

Signalen van schade tijdens de proefrit

Ook bij het maken van een proefrit kunnen bepaalde signalen je op het spoor van een schadeverleden zetten. Trekt de auto sterk naar één kant? Is er plaatselijk abnormaal veel windgeruis waarneembaar? Zijn er opvallende trillingen, rammels en resonanties hoor- of voelbaar? Ook dit soort zaken kunnen duiden op schade aan het onderstel en slechte schadereparaties.



Schade-inspectie onderkant

Is het mogelijk de auto op de brug te bekijken? Maak daar dan zeker gebruik van. Als er wel een brug is, maar de verkopende partij de auto er niet even op wil zetten, dan weet je eigenlijk al genoeg. Want heel tijdrovend hoeft een inspectie van de onderkant niet te zijn. Deuken in de bodemplaat, de dorpels of de reservewielkuip, ernstige schraapsporen en kromme draagarmen heb je al snel gespot.

Alle signalen op groen? Veel plezier met je aankoop!