REVIEW + VIDEO: in de enorme Mercedes VLE is iedereen een beetje Mick Jagger of Madonna

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Noem de elektrische Mercedes VLE geen busje, daarmee doe je hem tekort. Alles is groots aan deze auto: zijn lengte, zijn actieradius, zijn luxe, zijn gewicht en zijn prijs.

Wat valt op aan de Mercedes VLE?

Als je de VLE een busje noemt, krijg je het aan de stok met Mercedes. De Duitsers wilden bij hun nieuwste creatie het praktische gemak van een MPV combineren met het comfort van een E-klasse. En dat allemaal met het nieuwste van het nieuwste op technisch gebied. Met de komst van de VLE, kan de elektrische EQV met zijn verouderde techniek eigenlijk het museum in.

Grote kans dat VLE’s worden ingezet als luxe hotelshuttles en vele beroemdheden hun verwende billen aan het meubilair zullen toevertrouwen. Het zou Mercedes’ eer te na zijn als Madonna een negatieve review op Google achterlaat omdat ze niet lekker zit of haar koffers niet achterin passen.

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Op de moeite die Mercedes heeft gedaan om dat te voorkomen, komen we bij vraag 2 terug. Eerst wat kale feiten over de VLE, met soms duizelingwekkende cijfers. Dat begint al bij de actieradius van ruim 700 kilometer. Die is mogelijk dankzij het nieuw EV-platform, met een boordnet van 800V. Snelladen kan met 300 kW, wat in de praktijk betekent dat je in 15 minuten 355 km bijlaadt. De batterij van 115 kWh is gigantisch, net als het gewicht van de auto, dat richting de 3000 kilo kruipt. Ook de afmetingen zijn niet echt parkeergarage-proof: met zijn lengte van ruim 5,30 meter is de VLE langer dan een S-klasse.

Maar de VLE is niet alleen groots en meeslepend. Op het gebied van aerodynamica wist Mercedes juist een indrukwekkend klein getal te realiseren. De Cw-waarde van 0,25 is lager dan die van de compacte Mercedes GLA (0,28).

Er zijn voorlopig twee versies van de VLE. De versie met voorwielaandrijving (VLE 300, 276 pk) mag 1750 kilo trekken, de VLE met 4WD (VLE 400, 415 pk) kan zelfs 2500 kilo aan.

Wat is goed aan de elektrische Mercedes VLE?

In de meest luxe configuratie zit je op de tweede rij in Madonna-waardige loungestoelen met massage, verwarming en verkoeling. Nog leuker wordt het als je kiest voor het grote splitscreen van 79 centimeter doorsnee (MBUX Rear Space Experience), dat uit het plafond klapt. Zet je favoriete concert van Mozart of je lieveningsfilm op en wees verwonderd hoe dat klinkt in een auto met Burmester 3D Surround-installatie. Als je buurman liever naar hardstyle luistert of wil teamsen met zijn collega’s, kan dat ook. Hij heeft niet alleen zijn eigen scherm, maar ook zijn eigen afstandbediening en koptelefoon.

Ondanks de weelderige sfeer aan boord, is de VLE ook een praktische auto. Je kunt hem bestellen met 5, 6, 7 of 8 zitplaatsen en afhankelijk van de uitvoering kun je de stoelen omdraaien, verschuiven of verwijderen. Een beetje gespierd moet je wel zijn, want zo’n stoel weegt 27 kilo. Als je vreest voor je rug, weet dan dat er wieltjes onder zitten. Heeft de VLE elektrisch verstelbare stoelen, dan moet je een afspraak maken en verwijdert de dealer ze voor je, vanwege de complexiteit van de bedrading.

In Nederlandse omstandigheden (altijd en overal druk, geen fraaie bochten, geen bergen), rijdt de VLE verrassend relaxt. De 276 pk sterke motor is krachtig genoeg om deze mastodont snel te laten optrekken of inhalen. En laat het maar aan Mercedes over om de onderstelafstemming naar limousine-niveau te tillen. Dat is te danken aan de nieuwe Airmatic-luchtvering met 40 mm niveauregeling. Manoevreren is minder stressvol dan je denkt; dankzij de achterasbesturing heeft de VLE een draaicirkel van 10,9 meter. Dat is net zoveel als de CLA.

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Wat zijn de minpunten van de Mercedes VLE (2026)?

De VLE is een zware auto, héél zwaar zelfs. Op een eeuwenoud fragiel bruggetje lijkt de ondergrond te kreunen onder het gewicht, als krakend ijs na een nachtje vorst. De banden kreunen mee en je hoort ze opmerkelijk goed roffelen als de asfaltkwaliteit niet best is.

Rijd je rechtuit, dan is de VLE je beste vriend (en die van de sterren achterin, die gerust van hun Moët & Chandon kunnen nippen). Maar op bochtige wegen heb je niets te zoeken. Als je te enthousiast instuurt of te stevig remt, kan de VLE niet verbloemen dat hij dat niet fijn vindt. Zijn overgewicht speelt hem danig parten.

De VLE is zelfs zo zwaar dat met wat spannende opties en een flinke aanhanger de grenzen in zicht komen van wat toegestaan is met rijbewijs B. Wie een VLE wil hebben en geen rijbewijsgedoe wil, moet op de configurator kijken. Die houdt bij hoever je kunt gaan en waarschuwt dat je de magische grens van het maximaal toegestane gewicht overschrijdt.

Wat is de prijs van de Mercedes VLE (2026)?

Alles is huge aan de Mercedes VLE, ook zijn prijs van minimaal 91.425 euro. Met leren bekleding, de Burmester-geluidsinstallatie en het levensgrote bioscoopscherm ga je snel ruim over de 100.000 euro heen.

Maar zit iedereen echt op die mega-batterij van 115 kWh te wachten? Veel VLE-rijders kunnen ook met het kleinere batterijpakket van 80 kWh prima uit de voeten, maar dat staat pas voor 2027 op de planning. Een iets minder riante actieradius is voor de meeste gebruikers te overzien, terwijl we verwachten dat-ie fijner rijdt omdat hij waarschijnlijk veel lichter is.

Kan het je juist niet groot genoeg zijn, dan kun je je verheugen op een vergrotende en een overtreffende trap van de VLE. Alle extra centimeters van de verlengde VLE (+17,5 cm) gaan naar de passagiers op de tweede rij. Mercedes werkt ook aan een nóg grotere en alles overtreffende luxe 'mpv', de VLS.

Wat vind ikzelf van de Mercedes VLE?

Als je voor het eerst wegrijdt in de VLE, twijfel je of je niet per ongeluk achter het stuur van een lijnbus bent gaan zitten. Wat een enorme auto is dit. De afmetingen wennen snel. Als je je niet op een smalle bergweg bevindt, rijdt de VLE algauw vertrouwd en heb je niet door dat-ie zo zwaar is. De meest chique versie met loungestoelen is niet de meest praktische, maar doet wel het meeste recht aan het topcomfort van de VLE. Madonna en alle sterren die hun dure derrière aan de VLE toevertrouwen, hebben weinig reden tot klagen.