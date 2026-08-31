Zelfrijdende Mercedes naar Nederland: "De auto is er klaar voor, wij wachten op de regels"

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Terwijl Tesla in Nederland al met Full Self-Driving rijdt, staat Mercedes formeel nog op niveau twee. Toch is de techniek er volgens afzwaaiend Chief Software Officer Magnus Östberg allang. Auto Review vroeg hem wanneer de (semi-)autonome Benz naar Nederland komt.

De aftrap ligt buiten Europa. "In de VS is het beta-programma nu live, en het breidt in september verder uit. In China is het al live voor onze klanten", vertelt Östberg. Dat Mercedes' thuisland achterloopt, illustreert hij met een anekdote. "We reden onze Bondskanselier een tijd geleden in China rond in een S-klasse, waarna hij vroeg: waarom kunnen we dit niet in Duitsland hebben? Waarop het antwoord beleefd was: daar kunt u zelf iets aan doen."

Wachten op regelgeving

De vergelijking met Tesla, dat in Nederland al met FSD (supervised) rondrijdt, ligt gevoelig. "Tesla is naar landen gegaan zonder eigen auto-industrie en heeft daar een tijdelijke vergunning gekregen, die ze binnen zes maanden moeten waarmaken volgens de nieuwe Europese regelgeving. Die regelgeving geldt Europa-breed. Hoe zij daaraan gaan voldoen, weet ik niet. Wij wachten inderdaad op die Europese regelgeving, want de auto is er klaar voor."

In 2027 zelfrijdende Mercedes hier

Voor Nederland belooft Östberg concrete stappen. "We gaan ons niveau twee-plus-plus-aanbod, dat in China en de VS al op de markt is, ook in Europa uitrollen. In de grote markten, en Nederland is een van de sleutellanden. De aankondiging is gekoppeld aan de regelgeving, die naar verwachting begin volgend jaar van kracht wordt. En dan proberen we snel te zijn." Functioneel wil Mercedes daarbij niet onderdoen voor Tesla. "Dat draait nu al bij onze klanten in China, waar Tesla dat niet doet. Die dienst hebben we door heel China."

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Niveau 3 nog ver weg

Waar Östberg een duidelijke grens trekt, is de sensortechniek. Echt autonoom rijden waarbij je een krant mag lezen en niet aansprakelijk bent, kan dat met alleen camera's, zoals Tesla nu doet?

"Naar mijn mening, en dat is niet alleen mijn mening maar ook gebaseerd op de regelgeving, de Europese én de Chinese, heb je redundantie nodig." Daarmee bedoelt Östberg het volgende: het dubbel of meervoudig uitvoeren van belangrijke onderdelen. Als het hoofddeel stukgaat, neemt het reservedeel het direct over. Östberg vervolgt: "Kun je die niet aantonen aan de autoriteiten, dan word je niet als niveau drie gecertificeerd. Daar is geen discussie over."

De bal legt hij vervolgens bij de concurrent. "Als straks de nieuwe Europese regelgeving van kracht wordt, moet je de mensen van Tesla vragen of ze radars of lidar gaan inbouwen, en hoe. Hoe je fysiek redundantie in je sensorset bewijst met alleen camera's, ik heb geen idee. Maar ik bouw hun auto's niet."