Mercedes: "Als verbod op verbrandingsmotoren doorgaat, stort Europese auto-industrie in'

Mercedes wist het zeker: wij worden volledig elektrisch. Later voegde het merk hieraan toe: waar de markt dat toelaat. Inmiddels zijn we weer verder in de tijd, en is Mercedes als een blad aan de boom gedraaid.

In een vraaggesprek met de Duitse zakenkrant Handelsblatt waarschuwt CEO Ola Källenius dat de Europese auto-industrie volledig instort als het verkoopverbod van de EU op nieuwe auto's met een verbrandingsmotor per 2035 blijft gelden.

"We hebben een realiteitscheck nodig. Anders rijden we met volle vaart tegen een muur aan. Natuurlijk moeten we decarboniseren, maar dat moet op een technologieneutrale manier gebeuren. We mogen onze economie niet uit het oog verliezen."

De topman van Mercedes, die tevens voorzitter is van de Europese Vereniging van Autofabrikanten (ACEA), waarschuwt dat de Europese auto-industrie wordt weggevaagd als de EU zijn verbod niet intrekt.

Volgens Källenius zullen consumenten, nog vóór het verbod van kracht wordt, massaal benzine- en dieselauto’s gaan kopen – iets wat volgens hem “het klimaat totaal niet helpt.”

Verkopen EV's nog niet op het gewenste niveau

Elektrische voertuigen zijn voorlopig nog lang niet in de buurt van het marktaandeel van 100 procent dat de EU voor ogen heeft. In de eerste helft van dit jaar hadden EV's slechts een aandeel van 17,5 procent in de totale Europese verkopen.

Met plug-in hybrides is het nog bedroevender gesteld: slechts 8,7 procent van alle registraties. Hybride voertuigen zijn het populairst: 35 procent, waarbij mild hybrides worden meegeteld. En al die voertuigen hebben een verbrandingsmotor.

Verbod verbrandingsmotoren nog niet definitief

Het EU-verbod voor 2035 ligt nog niet definitief vast; het staat gepland voor herziening in de komende maanden. Toch bevestigde de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de EU, nog afgelopen maart zijn inzet voor nul gram CO2-uitstoot per kilometer voor nieuwe auto’s vanaf het midden van het volgende decennium.

Mercedes heeft reden tot zorg over de impact van het verbod. In de eerste helft van 2025 waren elektrische voertuigen goed voor slechts 8,4 procent van de wereldwijde leveringen van het merk – een daling ten opzichte van 9,7 procent in dezelfde periode van 2024.

Zelfs met plug-in hybrides meegerekend, maakten geëlektrificeerde modellen slechts 20,1 procent uit van de totale leveringen in de eerste zes maanden van het jaar.

