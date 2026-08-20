Gespot: zo maakt AMG ook van de goedkoopste Mercedes een knotsgek pk-monster

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De nieuwe Mercedes GLA is nog maar net onthuld, of AMG maakt al duidelijk dat ook de goedkoopste Mercedes een woeste performance-broer krijgt. Testrijders zijn gespot met opvallend weinig camouflage. Dat is een teken dat de auto al dicht bij het productiestadium is.

Eind juli toonde Mercedes de gewone GLA al in volle glorie (zie artikel hieronder), en dus ziet AMG weinig reden meer om zijn eigen prestatieversie nog zwaar te vermommen. Op recente beelden draagt de Mercedes-AMG GLA Electric alleen nog camouflage op de neus, het achterste en de zijskirts. Dat zijn precies de plekken waar de meeste aerodynamische aanpassingen zitten.

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Dezelfde signatuur als de AMG CLA 45

De sportievere lipspoiler en de karakteristieke AMG-grille zitten op de foto's nog verstopt onder camouflagetape, maar dankzij de eerder gepresenteerde AMG CLA 45 (zie artikel hieronder) is al goed te voorspellen hoe ze eruit gaan zien. Ook de zijskirts worden waarschijnlijk breder, wat de camouflagetape op die plek verklaart.

Aan de achterkant vallen een typische AMG-diffuser en een grotere dakspoiler op. De koplampen zijn onbedekt gebleven, wat erop wijst dat ze ongewijzigd overkomen van de gewone versie.

Drie motoren en mogelijk 680 pk

Net als de AMG CLA 45 staat ook de AMG GLA op de MMA-architectuur. Dat is hetzelfde platform als de reguliere GLA, maar dan met de nodige aanpassingen om de AMG-badge te verdienen.

Zo krijgt de auto dezelfde configuratie van drie elektromotoren als de gepeperde CLA. Omdat ze over dezelfde techniek zullen beschikken, wordt voor de Mercedes GLA hetzelfde vermogen verwacht als dat de AMG CLA 45 heeft gekregen: maar liefst 680 pk.

Energie terugwinnen

Met dat enorme vermogen zou je verwachten dat AMG ook moet sleutelen aan de remmerij, maar niets is minder waar. Het prototype behoudt dezelfde ongeperforeerde remschijven als de AMG CLA 45, ook al is de GLA door zijn cross-overvorm ongetwijfeld zwaarder. Dat kan omdat je bij het remmen eigenlijk vooral afremt op de drie elektromotoren, die daarbij tot 300 kW aan energie terugwinnen. De remschijven grijpen dus veel minder vaak in, en krijgen daardoor ook veel minder te verduren.

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Iets langzamer sprinten, razendsnel laden

De sprint van 0 naar 100 km/h zal naar verwachting net iets langer duren dan de 2,7 seconden van de AMG CLA. Maar de GLA zal nog altijd geen slak zijn ...

Dat geldt eveneens voor het laden. Dankzij dezelfde 800-voltarchitectuur die ook in de reguliere GLA zit. De accu gaat binnen 22 minuten van 10 naar 80 procent. Wanneer Mercedes het doek definitief van de auto trekt, is nog niet bekend, maar wij houden onze oren gespitst voor nieuws uit Stuttgart.