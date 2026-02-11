De goedkoopste Mercedes ondergaat binnenkort transformatie (en keert terug naar zijn roots)

Nieuws

De Mercedes A-klasse gaat opnieuw op de schop. De huidige hatchback maakt in 2028 plaats voor een compleet ander model, dat opvallend genoeg teruggrijpt op het oorspronkelijke concept.



Mercedes werkt aan een volledig nieuwe instapper die in 2028 debuteert. Dat meldt het Duitse Automobilwoche. Tot die tijd mag de huidige A-klasse blijven, al wordt de productie van het model wel verplaatst van het Duitse Rastatt naar de Hongaarse fabriek in Kecskemét (zie bericht hieronder).

Het is echter niet meer dan een tussenstap richting een opvolger. Die opvolger wordt geen traditionele hatchback of sedan meer. Volgens ontwikkelingschef Jörg Burzer wordt het een model ‘dat in deze vorm nog niet bestaat’. Daarmee lijkt Mercedes afscheid te nemen van het lage, sportieve silhouet dat we sinds 2012 kennen.

SUV en minivan in één

De nieuwe A-klasse krijgt een hogere bouw en combineert trekken van een SUV met die van een compacte MPV. Denk aan een kruising tussen de huidige GLA en de inmiddels bijna verdwenen B-klasse. Die laatste verdwijnt later dit jaar uit het gamma, waarna één model beide rollen moet overnemen.

Opvallend is dat Mercedes hiermee teruggrijpt naar het oorspronkelijke idee achter de A-klasse. De eerste generaties waren immers hoge, praktische hatchbacks met verrassend veel binnenruimte, en juist dat praktische karakter lijkt nu opnieuw centraal te staan.

Gericht op jonge kopers

De nieuwe instapper wordt gebouwd op het zogeheten MMA-platform, waarop ook de nieuwe CLA, GLA en GLB staan. Die nieuwe basis maakt het mogelijk om benzine- en hybride-versies te bouwen, alsook volledig elektrische varianten. Hierdoor kan Mercedes flexibel inspelen op de vraag in Europa.

Met de nieuwe A-klasse mikt het merk nadrukkelijk op jonge gezinnen. Om binnen het bereik te komen van consumenten die voor het eerst een Mercedes overwegen, moet de auto goedkoper worden dan de GLA en de CLA.

Belangrijke rol in Europa

Hoewel de huidige A-klasse al uit 2018 stamt, is-ie nog altijd populair in Europa. In 2025 werden er bijna 70.000 exemplaren verkocht, waarmee het model tot de bestverkochte Mercedessen in onze regio behoort. Dat verklaart waarom Mercedes toch doorgaat met een opvolger, terwijl eerder werd gesuggereerd dat het compacte aanbod zou worden ingekrompen.

Met het verdwijnen van de hatchback laat Mercedes wel een gat achter in een segment dat in Nederland en de rest van Europa nog altijd relevant is. Eeuwige concurrenten Audi en BMW blijven daar gewoon actief met de Audi A3 en BMW 1-serie. Of deze nieuwe, hogere A-klasse dat gemis kan opvangen, wordt pas in 2028 duidelijk.