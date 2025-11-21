Tweedehands Audi A3 kopen: dit moet je weten

Nieuws

De Audi A3 is een fijne compacte auto met een aantrekkelijk karakter. Als een van Audi’s kleinste modellen is het een uitstekende manier om de charme van het merk te ontdekken. De A3 gaat ondertussen al vier generaties mee en is zodoende in allerhande smaken verkrijgbaar als occasion. Hier vind je wat handige informatie om je bij je zoektocht te helpen.

Eerste generatie Audi A3 (1996-2003)

De eerste generatie Audi A3 maakte zijn debuut in 1996 en is de eerste premium hatchback van het merk. Hij heeft onderhuids (en van binnen) veel gemeen met de Volkswagen Golf van die tijd, maar aan de kwaliteit en afwerking merk je dat de A3 duidelijk een stapje verder gaat. De A3 heeft een bescheiden design en is geleverd als drie- en vijfdeurs hatchback, waarvan laatstgenoemde als vanzelfsprekend beter geschikt is voor het gezinsleven.

Let wel dat de bagageruimte en tweede zitrij wat krap zijn in vergelijking met sommige concurrenten. De techniek is over het algemeen betrouwbaar en van goede kwaliteit. Vermijd als het even kan de kleinste benzinemotoren, die zijn wat futloos. Controleer ook de onderhoudsgeschiedenis en technische staat van de auto, aangezien deze A3 inmiddels een dagje ouder wordt.

Tweede generatie Audi A3 (2003-2013)

De tweede generatie Audi A3 introduceert een fris, modern design en interieur. Deze A3 heeft een dermate tijdloze look dat-ie er nog altijd niet gedateerd uitziet – een pré als je beperkte middelen hebt en geen hele jonge auto kunt kopen. De tweede generatie A3 is extra aantrekkelijk vanwege zijn betrouwbaarheid, bouwkwaliteit en efficiënte motoren. En motoren heeft deze A3 in overvloed: er is een zeer gevarieerd aanbod.

Die veelzijdigheid is niet tot de techniek beperkt. Je kunt deze A3 namelijk in drie carrosserievormen krijgen: hij is er als tweedeurs cabriolet en drie- en vijfdeurs hatchback (Sportback). Houd rekening met de elektronica en uitvoeringen uitgerust met een dieselmotor; die zijn ondertussen verjaard en mogen vanwege emissie-eisen niet overal meer komen.

Derde generatie Audi A3 (2012-2020)

Als je de tweede generatie Audi A3 al veelzijdig vond, zal zijn opvolger je helemaal verbazen. Deze A3 is namelijk in vier smaken verschenen. Een compacte vierdeurs sedan (Limousine) voegt zich bij de cabriolet en hatchbacks. Het modieuze design is in grote lijnen overgenomen van zijn voorganger, maar onderscheidt zich met scherpere vormen.

De A3 is opnieuw verkrijgbaar met een diverse verzameling aan motoren. Het interieur en de technologie ontvangen welverdiende upgrades. In dit segment is en blijft de A3 een baken van luxe en kwaliteit, maar houd rekening met gedateerde diesels, lekkende waterpompen en prijzig onderhoud.

Vierde generatie Audi A3 (2020+)

Het is duidelijk dat Audi bij de vierde generatie A3 kiest voor een jeugdige, sportieve aanpak. Dit betekent niet dat de A3 ineens een high-performance auto is geworden. Integendeel, er is nog altijd een gevarieerd aanbod aan zuinige en verstandige uitvoeringen.

Voor de enthousiastelingen heeft Audi de S3 en RS3. Hoewel de A3 een veelzijdige auto blijft, schrapt Audi voor deze generatie de driedeurs hatchback en tweedeurs cabriolet uit de catalogus. En waar de A3 zich altijd wist te onderscheiden op het gebied van kwaliteit en afwerking, lijkt er op dit gebied nu toch wat te ontbreken. Daarnaast is het infotainmentsysteem niet bijster intuïtief en laat de betrouwbaarheid van sommige uitvoeringen te wensen over. Gelukkig heeft Audi de grootste problemen van de vierde generatie inmiddels opgelost.