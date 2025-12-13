Waarop letten bij het kopen van een tweedehands Ford Ranger?

Nieuws

De Ford Ranger bestaat zo lang nog niet, maar hij heeft zich in grofweg een decennium opgewerkt tot een van de populairste pick-ups op de markt. Sinds het debuut van de T6 Ranger in 2011 is er veel animo voor het stoere bakbeest. Hij is zelfs al twee keer opgefrist: eerst in 2015 en daarna in 2019. Overweeg je zelf een Ranger te kopen, dan zijn hier een aantal dingen die je erover moet weten.

Varianten van de Ford Ranger

Als je een tweedehands Ford Ranger wilt kopen, moet je eerst beslissen welke variant van deze stoere pick-up het beste bij je past. Er zijn drie smaken verkrijgbaar: de Single Cab, Super Cab en Double Cab. De Single Cab (enkele cabine) is de kortste, maar meest praktische versie van de Ranger. Deze variant is 5,22 meter lang en heeft een laadbak van 2,33 meter: de grootste van al de Rangers.

De Super Cab is 5,37 meter lang en heeft een laadbak van 1,86 meter. De laadbak is daarmee korter, maar de verlengde cabine van deze Ranger creëert ruimte voor een (compacte) tweede zitrij. De Double Cab (dubbele cabine) is 5,38 meter lang en heeft een volledige tweede zitrij.

Dat is erg nuttig als je regelmatig meer dan 2-3 personen vervoert, maar weet dat dit ten koste gaat van de laadruimte. De laadbak is 1,54 meter lang. Welke variant je ook kiest, de laadbak is altijd 1,22 meter breed en 52 cm diep.

Motoren en uitvoeringen

De meeste Ford Ranger occasions worden aangedreven door een dieselmotor. Heel gek is dat niet, aangezien de pick-up nauwelijks is aangeboden met benzinemotoren. Van de meer dan 40 uitvoeringen heeft slechts één soort Ranger een benzinemotor, namelijk de 292 pk sterke Ford Ranger Raptor met een 3,0-liter EcoBoost-krachtbron.

Vroege exemplaren van de Ford Ranger zijn geleverd met een 2,5- of 3,0-liter TDCI diesel met 143 of 156 pk. Deze motoren worden later vervangen door 2,2- of 3,2-liter TDCI motoren met respectievelijk 160 en 200 pk. Als je er budget voor hebt, is 2019 een bouwjaar dat je in de gaten wilt houden. Ford Ranger occasions die vanaf dat moment gemaakt zijn, profiteren van zuinige 2,0-liter EcoBlue-diesels met 170 of 205 pk. Er is ook een dieselversie van de Ranger Raptor verschenen met een vermogen van maximaal 213 pk en 500 Nm koppel.

Bekende problemen van de Ford Ranger

De Ford Ranger is over het algemeen een betrouwbare, robuuste pick-up. Natuurlijk heeft iedere auto zijn gebreken en de Ranger is geen uitzondering. Problemen waar je voor uit moet kijken zijn onder andere roest aan het chassis en rond de wielkasten, slippen en/of lekkage van de versnellingsbak (handgeschakeld en automaat), het falen van de oliepomp, lage oliedruk en tikkende geluiden van de motor. De 2,0-liter diesels kunnen daarnaast problemen vertonen met de distributieriem. Zorg ervoor dat de olie regelmatig wordt gecheckt en/of ververst om dit te voorkomen.

Prijzen tweedehands Ford Ranger

Prijzen van tweedehands Ford Ranger modellen kunnen behoorlijk variëren afhankelijk van bouwjaar, tellerstand en technische staat. Zo zijn er vroege exemplaren met een hoge tellerstand die je voor minder dan 10.000 euro aan de haak kunt slaan, terwijl een jonger model in puike toestand en een krachtige motor zo meer dan 75.000 euro kan kosten. Toch hoef je geen vermogen uit te geven om een moderne Ford Ranger aan te schaffen; prijzen van modellen van de tweede facelift (2019-2023) beginnen rond de 20.000 euro.