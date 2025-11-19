Waarom Ford een streep zet door een van zijn beste auto’s ooit

Nieuws

Na 27 jaar is het zover: de allerlaatste Ford Focus is van de band gerold. Daarmee komt er een einde aan een van de succesvolste en beste modellen van Ford.

Oké, dat de Focus een van de beste Ford-modellen was, is misschien niet helemaal objectief. Met een Ford Focus voor de deur, geef ik ruiterlijk toe dat ik bevooroordeeld ben. Maar dat de Focus een van de fijnste en best sturende auto’s in zijn klasse is, valt bijna niet te ontkennen.

Wat al helemaal niet valt te ontkennen, is hoe groot succes het model is geweest voor Ford. In 1998 verraste Ford met de Focus als scherp gelijnde opvolger van de bekende Ford Escort. Sindsdien verkocht het merk in totaal meer dan 12 miljoen exemplaren. Toch zat het einde er al even aan te komen. November 2025 was al langer rood omlijnd in de Ford-agenda als het moment dat afscheid zou worden genomen van de Focus.

Het doek valt in Saarlouis

In de Duitse fabriek in Saarlouis was het vorige week dan daadwerkelijk zover. De laatste Focus liep van de band: een witte hatchback, het sluitstuk van bijna drie decennia autogeschiedenis.

Opvallend genoeg laat Ford niet direct een ander model van die productielijn rollen. Voor zover wij weten, is er nog geen opvolger gepland en ook nog geen koper voor de fabriek gevonden.

Te weinig marge

Maar waarom neemt Ford dan afscheid van de Focus, zoals het eerder al deed met de Mondeo en Fiësta? Volgens Ford-topman Jim Farley draaide de beslissing vooral om geld. De marges op ‘gewone’ personenauto’s waren simpelweg te klein, zei hij eerder.

Daar deed hij nog een opmerkelijke uitspraak bovenop: “We stappen uit de saaie-autobusiness en in de iconische-autobusiness.” Een pijnlijk statement, want met het verdwijnen van de Focus (en eerder de Fiesta en Mondeo) verliest Ford juist de modellen waarmee het merk groot werd in Europa.

Als je het ons vraagt, was Ford te fanatiek met het schrappen van 'oude' modellen, terwijl de nieuwe (semi-) elektrische opvolgers nog niet klaar waren.

Marktaandeel gehalveerd

De koerswijziging heeft Ford al flink geraakt. Waar het merk in 2015 nog de nummer twee was in Europa, is het nu weggezakt naar plek twaalf. Het marktaandeel halveerde in die periode - en dat is geen verrassing, want veel Europeanen kopen nog altijd graag een ‘gewone’ auto. Modellen als de Volkswagen Golf, Renault Clio en Dacia Sandero bewijzen dat.

Wat nu?

Ford belooft een comeback, met een nieuwe middelgrote crossover in 2027. Maar een echte Focus-opvolger lijkt er niet meer te komen. En dat is jammer, want de Focus is altijd een van de fijnste C-segmenters op de markt geweest. Ford mag de Focus dan wel uitbannen, bij mij blijft hij voorlopig gewoon op de oprit staan.