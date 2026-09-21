Waarom Audi zijn eigen auto's tegenhoudt aan de Duitse grens

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In China heb je Audi en AUDI. Die hoofdletters lijken een subtiel verschil, maar AUDI is een heel ander Chinees merk. Toch duiken er hier plotseling Chinese AUDI's op, en daar is het Europese Audi niet blij mee.

in China bestaan twee merken met dezelfde naam. Je hebt Audi, dat wij ook kennen. Maar speciaal voor de Chinese markt riep Audi in 2024 ook een nieuw merk in het leven. De wonderlijke naam is AUDI, met vier hoofdletters in plaats van vier ringen. AUDI is een samenwerking tussen Audi en SAIC, dat de platforms levert waarop de Chinese elektrische modellen van AUDI staan. Audi gaat zelfs zover om AUDI een heel nieuw merk te noemen ...

Juridische stappen

Het verschil zit ‘m in de prijs: een AUDI koop je voor minder geld dan een Audi. Er zijn twee AUDI-modellen, de E5 Sportback en de E7X. Die zien er best leuk uit, maar zijn niet officieel in Europa te koop. De prijzen verschillen flink. Voor een E5 Sportback betaal je in China zo'n 30.000 euro. Een vergelijkbare Audi met vier ringen, de Audi Q6L E-Tron, kost daar meer dan 45.000 euro.

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Je hebt altijd slimmeriken die via de achterdeur alsnog proberen om de Chinese modellen naar Europa te halen, zoals Auto China. Inmiddels zijn hier ook AUDI-modellen op de weg gesignaleerd. Audi kreeg er lucht van en wil nu voorkomen dat zijn voor China bestemde EV’s alsnog bij ons belanden. Daartoe heeft het juridische stappen aangekondigd. Het merk voelt de bui waarschijnlijk al hangen: het wil niet dat de E5 Sportback en de E7X de verkoop van Audi’s eigen E-Tron-modellen kunnen kannibaliseren.

Geen reserve-onderdelen

Audi (het merk met de vier ringen dus) waarschuwt dat AUDI geen deel uitmaakt van het officiële Europese dealernetwerk. Eigenaren van een E5 Sportback en E7X kunnen hier dan ook niet op terugvallen. Dat is lastig bij een software-storing, schade of als je reserve-onderdelen nodig hebt. Wel geeft Auto China op elk model dat je via hen bestelt twee jaar garantie en hoef je je geen zorgen te maken over typegoedkeuring en transport vanuit China.

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De E5 Sportback en E7X zijn inmiddels van de website van de Auto China verdwenen. Een woordvoerder van het bedrijf wilde tegenover Automobilwoche niet zeggen of dat het gevolg is van de juridische druk van Audi. Merken die je wél kunt kopen via Auto China, zijn Xiaomi, Zeekr, Huawei en Jetour.