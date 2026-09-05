De leukste Audi die nooit gebouwd werd

Inspiratie

Porsche 911-geld durven vragen voor een sportwagentje met slechts 172 pk en een Audi-badge. Daar trapt niemand in, toch? 3000 potentiële klanten deden dat dus wel in 1991. Nadat ze oog in oog stonden met de - toegegeven oogverblindend mooie - Audi quattro Spyder op de autobeurs van Frankfurt, plaatsten ze een pre-order.







100.000 Duitse marken moest-ie kosten, maar Audi kon de interesse nooit kapitaliseren. Want na al die pre-orders konden heel wat Audi-verkopers de telefoon oppakken om al die klanten te bellen en teleur te stellen. Audi besloot de quattro Spyder namelijk niet in productie te nemen. Een volledig uit aluminium opgetrokken sportwagen met motor achter de voorstoelen kon niet winstgevend worden gebouwd, liet de afdeling boekhouding de directie weten.

Dat is 35 jaar na dato nog steeds spijtig, want het conceptmodel was veelbelovend. In een promovideo repte Audi over de forse gewichtsbesparing ten opzichte van concurrenten van staal, met als aangenaam resultaat een lager verbruik en beperktere noodzaak van heel veel pk’s.

TT Roadster

De quattro Spyder woog dan ook minder dan een huidige Volkswagen Polo (1100 kg). Ook beschikte de tweezits Audi over een heuse middenmotor, in 1991 nog voorbehouden aan exotica als de Ferrari 348, Lotus Esprit en Honda NSX. Die 2,8-liter V6 was afkomstig uit de Audi 100 en zat dwars achter de bestuurder en passagier gemonteerd.

Kijkend naar de foto’s is de naam Spyder niet erg logisch. Het Audi-studiemodel is beslist geen cabriolet en al helemaal geen roadster-achtige. Wel kon het glazen dakraam verwijderd worden, waarna je een soort van open kon rijden. Pas in 1999 verscheen een open tweezitter van Audi die je wél kon kopen, de TT Roadster, en we zien beslist gelijkenissen tussen de Audi R8 van 2007 en de Audi quattro Spyder concept van 1991.