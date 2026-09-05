Deze geweldige auto durfde Audi niet te bouwen

Ronald Janus
Door Ronald Janus
De leukste Audi die nooit gebouwd werd

Porsche 911-geld durven vragen voor een sportwagentje met slechts 172 pk en een Audi-badge. Daar trapt niemand in, toch? 3000 potentiële klanten deden dat dus wel in 1991. Nadat ze oog in oog stonden met de - toegegeven oogverblindend mooie - Audi quattro Spyder op de autobeurs van Frankfurt, plaatsten ze een pre-order.

De leukste Audi die nooit gebouwd werd

100.000 Duitse marken moest-ie kosten, maar Audi kon de interesse nooit kapitaliseren. Want na al die pre-orders konden heel wat Audi-verkopers de telefoon oppakken om al die klanten te bellen en teleur te stellen. Audi besloot de quattro Spyder namelijk niet in productie te nemen. Een volledig uit aluminium opgetrokken sportwagen met motor achter de voorstoelen kon niet winstgevend worden gebouwd, liet de afdeling boekhouding de directie weten.

De leukste Audi die nooit gebouwd werd
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Dat is 35 jaar na dato nog steeds spijtig, want het conceptmodel was veelbelovend. In een promovideo repte Audi over de forse gewichtsbesparing ten opzichte van concurrenten van staal, met als aangenaam resultaat een lager verbruik en beperktere noodzaak van heel veel pk’s.

De leukste Audi die nooit gebouwd werd

TT Roadster

De quattro Spyder woog dan ook minder dan een huidige Volkswagen Polo (1100 kg). Ook beschikte de tweezits Audi over een heuse middenmotor, in 1991 nog voorbehouden aan exotica als de Ferrari 348, Lotus Esprit en Honda NSX. Die 2,8-liter V6 was afkomstig uit de Audi 100 en zat dwars achter de bestuurder en passagier gemonteerd.

De leukste Audi die nooit gebouwd werd

Kijkend naar de foto’s is de naam Spyder niet erg logisch. Het Audi-studiemodel is beslist geen cabriolet en al helemaal geen roadster-achtige. Wel kon het glazen dakraam verwijderd worden, waarna je een soort van open kon rijden. Pas in 1999 verscheen een open tweezitter van Audi die je wél kon kopen, de TT Roadster, en we zien beslist gelijkenissen tussen de Audi R8 van 2007 en de Audi quattro Spyder concept van 1991.

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De leukste Audi die nooit gebouwd werd
Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

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