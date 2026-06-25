7 dingen die ons opvallen aan de Skoda Peaq - waaronder de prijs

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Skoda schreeuwt het van de daken: "De Peaq is ons nieuwe topmodel!" En waar kun je dat beter doen dan op een bergtop? Wij waren bij de wereldpremière op de Mont Salève in Frankrijk. Daar vielen vooral deze 7 dingen ons op aan de Skoda Peaq.

1. Peaq vestigt Skoda-records

Een nieuw topmodel waardig, vestigt de Peaq liefst 4 records voor een Skoda:

Grootse kofferruimte (935 tot 2150 liter in de 5-zitter)

grootste accupakket (91 kW)

grootste actieradius (tot 646 km WLTP)

grootste achterportieren

2. Staand infotainmentscherm

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Terwijl Renault en Volvo het staande infotainmentscherm juist gedag zeggen, is de Peaq de eerste Skoda die zo'n scherm in 'portretstand' omarmt. Het heeft trouwens een diameter van 14 inch en herbergt een infotainmentsysteem op Google-basis. De opvallend grote knoppen voor de temperatuurregeling ónder het scherm, vinden we trouwens ook top.

3. Hoogwaardig interieur

Bij de wereldpremière had Skoda natuurlijk niet de instappertjes voor ons klaargezet. De Sportline en Business Selection die er wél stonden, trakteerden ons op een opvallend fraaie afwerking, met mooie zachte materialen, óók achterin.

Met het Relax-pakket, bestaande uit elektrisch bediende slaapstoelen met voetensteun, verwarming en ventilatie, een elektrochromatisch te verduisteren panoramadak en een premium audiosysteem, heb je eigenlijk alles wat je wilt. Daarom drong deze vraag zich aan ons op: waarom zou je nog een Volkswagen of Audi kopen?

4. Ruimte derde zitrij

Vaak zit je op de derde zitrij van een zevenzitter ook figuurlijk derderangs, maar bij de Skoda Peaq valt dat mee. Ook fijn: dankzij de lellen van achterportieren en de verschuifbare achterbank kom je er ook vrij gemakkelijk, ook al ben je moeders lenigste niet.

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De hoofdruimte is helemaal achterin opvallend goed, maar voor de beenruimte ben je afhankelijk van de inschikkelijkheid van passagiers op de verschuifbare tweede zitrij. Hoe dan ook is de zevenzits Peaq ruimer dan de zevenzits Skoda Kodiaq.

5. Kleine, maar handige frunk

In de frunk van de Skoda Peaq past maar 37 liter. Das niet bijster veel, maar wat wél mooi is: Skoda heeft de frunk zó breed gemaakt, dat de afdekking van de bagageruimte erin past. Handig als je met een volgeladen Peaq naar de stort, het woonwarenhuis of de camping moet.

6. Eerste Skoda met volledig verzonken deurgrepen

Verzonken deurgrepen: ze staan gelikt en zijn goed voor de stroomlijn. Maar in een tijd dat er steeds meer kritiek op die dingen komt, vinden we het opmerkelijk dat Skoda ervoor kiest. Wel vonden ze ze prettiger in gebruik dan de vergelijkbare grepen van veel ander merken. Als je er links op drukt, schuift de greep over de volle breedte geheel naar buiten, zodat je 'm lekker kunt vastpakken.

7. Gunstige basisprijs Skoda Peaq

Skoda levert jou al een Peaq vanaf 49.990 euro. Voor dat geld krijg je de Selection 60 met 204 pk met vijf zitplaatsen, een accupaket van 63 kWh en een bereik van 453 kilometer.

De Selection heeft standaard 19-inch wielen, verwarming van stuur en voorstoelen, adaptieve cruisecontrol, dodehoekdetectie, spoorassistentie, klimaatregeling met drie zones en een achteruitrijcamera. Voor 1190 euro meer doet de dealer er een extra zitrij bij. Daarmee komt de goedkoopste zevenzits Peaq op 51.180 euro.

De Peaq met hetzelfde accupakket, maar dan als luxere Business Edition, is slechts duizend euro duurder: 50.990 euro. Diezelfde versie met het grote accupakket van 91 kWh en het bereik van 646 kilometer komt op 54.990 euro. De krachtiger, 286 pk-motor is bij de prijs inbegrepen.

Het Relax-pakket vergt een meerprijs van 1690 euro.

Uitvoering Aandrijflijn Vanafprijs NL Peaq 60 Selection 204 pk, 60 kWh, achterwielaandrijving € 49.990 Peaq 60 Business Edition 204 pk, 60 kWh, achterwielaandrijving € 50.990 Peaq 90 Business Edition 286 pk, 91 kWh, achterwielaandrijving € 54.990 Peaq 90 Sportline 286 pk, 91 kWh, achterwielaandrijving € 59.990

Daarmee zet Skoda de Peaq behoorlijk scherp in de markt. De Peugeot e-5008 is de enige elektrische zevenzitter met een lagere vanafprijs (46.090 euro). De Kia EV9 (vanaf 58.845 euro) en Hyundai Ioniq 9 (vanaf 67.900 euro) zijn duidelijk duurder. Maar, eerlijk is eerlijk: die zijn ook groter en ruimer én hebben 800V-techniek, waardoor ze veel sneller laten opladen.