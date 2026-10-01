De elektrische Lexus TZ heeft een probleem van 16.815 euro

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Lexus heeft de prijzen bekendgemaakt van de TZ. Ze beginnen - tijdelijk - bij 79.995 euro. Maar als we de specificaties lezen, vragen we af of je met deze grote elektrische SUV beter af bent dan met de veel goedkopere Skoda Peaq.

Die 79.995 euro van de Lexus TZ 450e Standard Range Executive Line betreft een tijdelijke introductieprijs. Hoelang Lexus daaraan vasthoudt, is onduidelijk. Wel weten we dat de normale prijs 4000 euro hoger ligt: 83.995 euro dus. Hoe dan ook biedt de instap-TZ je 313 pk, vierwielaandrijving, een 77-kWh-accu en standaard zes zitplaatsen.

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Skoda bijna 17.000 euro goedkoper

Wil je de Škoda Peaq, net als de Lexus TZ, per se met vierwielaandrijving? Dan ben je aangewezen op de 90x Sportline van 62.990 euro. Voeg voor 1190 een derde zitrij toe en je bent voor 64.180 euro klaar.

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Ten opzichte van de Lexus heb je dan één zitplaats extra. Het verschil: 15.815 euro. Als je snel beslist, geeft Skoda je bovendien een extra inruilpremie van 1000 euro. Daarmee stijgt het prijsverschil dus tot 16.815 euro in het voordeel van de Skoda.

Groter bereik en hoger trekgewicht voor de Peaq

Die bijna 17.000 euro extra, betaalt zich bij de Lexus niet terug in indrukwekkende EV-cijfers. De Peaq 90x heeft met 299 pk maar iets minder vermogen, terwijl z'n accu juist groter is: 91 kWh. Belangrijker: Skoda geeft voor de 90X Sportline een bereik van 605 kilometer op, liefst 155 kilometer meer dan de 450 km van de Lexus. Ook mag de Peaq een aanhanger van 2000 kilo trekken, tegenover 1500 kilo voor de TZ.

En het snelladen dan?

Zelfs qua prestaties blijft de Skoda verrassend dichtbij. De Lexus sprint in 6,4 seconden naar 100 km/h, de Peaq in 6,7 seconden. Als topsnelheid laten beide 180 km/h noteren. Aan de snellader haalt de Skoda bovendien maximaal 199 kW, tegen 150 kW voor de Lexus. Beide fabrikanten noemen ongeveer 28 minuten als snellaadtijd voor deze uitvoeringen. Alleen bij AC-laden slaat Lexus terug: de TZ kan 22 kW aan, de Peaq 11 kW.

Standaarduitrusting Lexus

Lexus heeft natuurlijk andere troeven. De TZ is met 5,10 meter iets groter dan de Peaq (4,88 m) en vanwege het premiumimago verwacht je veel van de luxe en afwerking. Hij heeft weliswaar 'slechts' zes zitplaatsen, maar dankzij de 2+2+2-opstelling met captain seats zit je op alle plekken als een vorst. Standaard biedt de Japanner onder meer een head-up display, een panoramadak, stoelventilatie en een 360-gradencamera.

Standaarduitrusting Skoda Peaq

Maar denk niet dat de Skoda Peaq 90x Sportline en uitgekleed spaarmodelletje is. Tot de belangrijkste standaardvoorzieningen van elke Peaq behoren onder meer een 13,6-inch verticaal infotainmentscherm met navigatie, klimaatregeling met drie zones, stoel- en stuurverwarming, keyless entry & start, een elektrisch bedienbare achterklep en een achteruitrijcamera.

Ook adaptieve cruisecontrol, Lane Assist, Side Assist en verkeersbordherkenning zijn standaard.

Grote bagageruimte

De Peaq 90x Sportline voegt daar een luxere en sportievere aankleding aan toe. Denk aan 20-inch lichtmetalen wielen, Matrix-koplampen, een 360-gradencamera, elektrisch verstelbare sportstoelen met geheugen, extra sfeerverlichting en een digitale sleutel.

Een panoramadak kost 1990 euro extra. Een typische Skoda-troef van de Peaq, is de enorme bagageruimte. In de zevenzits bezetting meet die 299 liter, met vijf zitplaatsen in gebruik 890 liter en als je beide achterste zitrijen neerklapt, beschik je zelfs over 2075 liter.

Wat zet de Lexus daar tegenover? Met zes zitplaatsen in gebruik kun je 290 liter achterin gooien. Rijd je in een tweepersoons configuratie, dan groeit de capaciteit tot 2017 liter.

De Lexus TZ moet zijn meerprijs dus vooral rechtvaardigen door status en merkbeleving. Voor kopers die vooral naar ruimte, bereik en gebruiksgemak kijken, maakt de Peaq die opdracht bepaald niet eenvoudig.

Andere zevenzits SUV's onder 80.000 euro

Andere betaalbaardere alternatieven voor de Lexus TZ zijn de Kia EV9 en de Hyundai Ioniq 9. Ook dit Koreaanse tweetal biedt de mogelijkheid om een elektrische aandrijflijn, zes of zeven zitplaatsen en vier aangedreven wielen te combineren.

Bovendien kunnen ze dankzij hun 800V-architectuur een stuk sneller laden dan zowel de Lexus als de Skoda. De Kia EV9 AWD (384 pk) is er vanaf 72.795 euro, de Hyundai Ioniq 9 AWD (308 pk) moet minstens 72.995 euro opbrengen. Daarmee zijn ze dus ruim 8000 euro duurder dan de duurste Skoda Peaq.