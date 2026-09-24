Hoe Skoda (en niet Porsche) het paradepaardje van de VW-groep is geworden

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Porsche was ooit de winstpakker van de Volkswagen Groep. Maar het geld klotst allang niet meer tegen de plinten in Zuffenhausen. Daarvoor moet je nu bij Skoda zijn.

De winstgevendheid van Porsche is flink teruggelopen. De operationele winstmarge kelderde in 2025 van 14,1 naar slechts 1,1 procent. Van elke 100 euro omzet bleef dus 1,10 euro bedrijfswinst over. Bij Skoda bedroeg de operationele winstmarge juist 8,3 procent, net als in 2024. Daarmee streefde Skoda Porsche verrassend genoeg voorbij. De operationele winstmarge was dus ruim zeven keer zo hoog als die van Porsche.



Waarom Porsche slecht draait

Er zijn twee belangrijke oorzaken voor de slinkende inkomsten van Porsche:

Chinezen kopen veel minder Porsches, vanwege invoerheffingen én toenemende concurrentie uit eigen land

EV’s van het merk verkopen matig

Voor 2026 verwacht Porsche wel een beter resultaat, met een beoogde operationele winstmarge van 5,5 tot 7,5 procent. Het merk liet weten dat de treurige winstmarge van 1,1 procent te maken had met ‘buitengewone lasten van circa 3,9 miljard euro’. De EV-plannen moesten worden teruggedraaid om benzine en hybride weer voorrang te geven.

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Verkopen Skoda en Porsche in Europa

Zoomen we in op de Europese autoverkopen, dan zijn de verschillen ook pijnlijk. Skoda zette in het eerste halfjaar van 2026 liefst 10,8 procent meer auto’s op kenteken dan in 2025. Het gaat om 457.663 registraties. Daarmee verkoopt Skoda inmiddels meer auto’s dan Toyota, Renault en BMW en staat het tweede in de Europese merkenranglijst. Alleen Volkswagen doet het nog beter.

Porsche is juist een van de grootste dalers, het aantal geregistreerde modellen daalde met 12,5 procent tot 43.736.

Andere strategieën

Porsche werkt aan zijn herstel en wil nu de marges per auto verhogen, in plaats van meer auto’s verkopen. Het optiebeleid van de Duitsers is berucht. Maar het is de vraag of kopers stug al die dure opties blijven kopen. Voor een Porsche 911 is die kans aanwezig, maar het is niet zeker of de creditcard ook op tilt mag slaan voor een elektrische Macan of Cayenne.

Skoda heeft juist wel succes met zijn elektrische modellen. De Elroq was in Nederland vorig jaar de bestverkochte auto en van de kleine Epiq werden in Europa al 35.000 orders geplaatst nog voordat de eerste auto van de band was gerold. Vooral in de oude Oostblok-landen is ook de 30 jaar oude Octavia al vele jaren een onverbiddelijke bestseller. In thuisland Tsjechië was-ie bijvoorbeeld de bestverkochte auto van 2025.

Skoda heeft de Chinese automarkt niet nodig

Het voordeel van Skoda ten opzichte van Porsche is dat de koers van het merk al jaren constant is. Skoda bouwt auto’s die aansluiten bij wat kopers willen en de basisprijzen zijn nog altijd lager dan die van vergelijkbare Volkswagen-modellen. Ook de EV's van Skoda slaan aan.

Tekenend is dat Skoda vorig jaar een recordwinst maakte, in hetzelfde jaar waarin het zich terugtrok uit China. Skoda heeft de Chinese markt dus niet nodig om succesvol te zijn. Bij Porsche droegen de Chinese verkopen tot voor kort juist flink bij aan de omzet. De afnemende vraag naar luxe auto's uit Europa is voor het merk dan ook een hoofdpijndossier.