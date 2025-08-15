Gespot: hier rijdt de volgende elektrische Porsche met 1000 pk en 1000 km actieradius

Nieuws

Onze spionagefotograaf heeft vanuit de bosjes in Weissach de nieuwste elektrische Porsche gespot. Het gaat om de elektrische Porsche Cayenne, die nog dit jaar wordt onthuld door het merk.



Eerder zagen we deze SUV al eens met flinke camouflage, maar dit keer rijdt hij er vrijwel naakt bij. Alleen wat stickers rond de koplampen en een laagje vinyl op de portieren proberen nieuwsgierige blikken nog te weren. De grille tussen de koplampen is inmiddels goed zichtbaar en blijkt straks grotendeels dicht te zijn, met enkel subtiele verticale sleuven aan de zijkanten om de luchtstroom richting de wielen te geleiden.

Sportieve details

De actieve luchtinlaten in de voorbumper, de gestroomlijnde 20-inch wielen en het vaste achterste zijruitje geven de nieuwe Cayenne een futuristische, maar herkenbare uitstraling. Ook de achterzijde is nu grotendeels onthuld: de definitieve vorm van de achterlichten is zichtbaar, evenals de luchtopeningen die eerder nog waren afgedekt met nep-ventilatiepanelen.

Afgezet tegen de benzineversie

Hoewel Porsche ook werkt aan een facelift van de Cayenne met verbrandingsmotor – evenals de EV gepland voor 2026 – zal deze elektrische versie als eerste op de markt verschijnen. Visueel trekken de Duitsers een duidelijke lijn: de elektrische modellen krijgen een moderner, gladder design, terwijl de benzine- en plug-in hybrides vasthouden aan een meer traditioneel uiterlijk.

Porsche Cayenne EV specs

Het meest indrukwekkende detail over de nieuwe Cayenne hebben we echter nog niet verteld: naar verluidt heeft de EV tot wel 1000 pk vermogen tot zijn beschikking. ‘Dan is die batterij zo leeg’, horen we je denken, maar niets blijkt minder waar: Porsche mikt op een maximale actieradius van 1000 kilometer. Daarmee zou het zelfs benzineauto’s aftroeven.

Wereldprimeur

Lang hoeven we niet meer te wachten. De officiële onthulling staat gepland voor de Los Angeles Auto Show in november. Daar wordt Porsche’s krachtigste en meest vooruitstrevende Cayenne ooit aan de wereld getoond.