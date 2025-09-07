Verkopen Stellantis-merken: Opel krabbelt op, maar er zijn vier zorgenkindjes

Nieuws

Opel was van 1986 tot 2004 het bestverkochte automerk van Nederland. Daar kwam behoorlijk de klad in. Nu groeit het merk weer. Een lichtpuntje voor Stellantis, dat in zwaar water verkeert. Wij zetten op een rij welke Stellantis-merken en modellen het dit jaar tot nu toe goed doen, en welke minder.

De Corsa gaat lekker

Opel doet het beter dan vorig jaar. De teller staat op 6679 auto’s, ruim 900 exemplaren in de plus (16%). De Corsa is goed voor bijna de helft van de verkopen. De Astra doet het met 1375 stuks ook nog goed. Nieuwkomer Frontera geeft met 958 verkopen goede hoop.

Een plus dus voor Opel, maar voor wie de gloriedagen van het merk in ons land heeft meegekregen blijft het wonderlijk hoe dit merk aan marktaandeel heeft verloren. Vanaf de huidige veertiende plaats overall is het nog een lange weg naar de top.

Peugeot belangrijkste merk voor Stellantis

Bij Peugeot gaat het oké. Met 9963 verkochte auto’s en een tiende plek tot en met augustus verkopen zij het best van de club. De 208 presteert het best, maar ook de 2008, 3008 en 308 doen het goed. Wel loopt Peugeot zo’n vijftig auto’s achter ten opzichte van vorig jaar. Later dit jaar kan de facelift van de 308 de cijfers misschien nog wat oppoetsen.

Citroën wint

Met 5210 verkochte auto’s staat Citroën op de vijftiende plek. Hoewel de Fransen vast meer zouden willen is het een stijging ten opzichte van vorig jaar met 63,5 procent. De Citroën C3 is de grote stijger van het merk met 3191 verkochte exemplaren.

Jeep, Lancia, DS en Fiat in de zorgen

Andere merken van Stellantis in Nederland zijn zorgenkindjes. Jeep verliest 24 procent (1638). De herintroductie van Lancia lijkt een mislukking. Het merk verkocht tot nu toe pas 103 Ypsilons en in augustus waren het er zelfs maar vijf. DS blijft een exoot met de verkoop van 319 auto's.

Tot slot Fiat. Dat verkocht 103 auto’s in augustus. Het brengt het totaal op 1371 auto’s, een daling van 58 procent. Het succes van de Fiat 500 lijkt inmiddels volledig voorbij. Het model verkocht in 2025 226 keer. In 2024 was dat tot en met augustus nog 2598 keer. Auw!