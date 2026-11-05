Zoveel duurder is je rijbewijs nu dan twee jaar geleden (vooral in deze provincie)

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Wie nu aan rijles begint, is een stuk duurder uit dan een paar jaar geleden. En waar je woont, maakt daarbij meer uit dan je misschien denkt.

Occasionplatform AutoTrack zette de tarieven van bijna 2400 Nederlandse rijscholen op een rij. Een uur rijles kost nu gemiddeld € 67,78. In 2021 was dat nog € 47,80, een stijging van bijna 42 procent. De reden is simpel: rijscholen hebben te maken met hogere kosten voor instructeurs, lesauto's, verzekeringen en brandstof, en die rekenen ze door aan hun leerlingen.

Tien euro per les erbij

Ook in de afgelopen twee jaar bleef de prijs stijgen. Sinds het vorige onderzoek van AutoTrack, eind 2024, ging de prijs van een losse rijles gemiddeld 16,4 procent omhoog. Dat is zo'n tien euro per les. Het CBR, de organisatie die in Nederland de rijexamens afneemt, rekent gemiddeld 41 lesuren voor een rijbewijs. Wie nu begint, betaalt daardoor bijna €400 meer dan twee jaar geleden. En dan zitten het theorie-examen, het praktijkexamen en het rijbewijs zelf er nog niet eens bij.

De stijging is niet overal even groot. In Zeeland kost een uur rijles nu gemiddeld 23,6 procent meer dan in 2024, de grootste sprong van alle provincies. Daarna volgen Flevoland (+18,9 procent) en Overijssel (+17,7 procent).

Bijna €16 verschil per les

Ook tussen gemeenten lopen de prijzen flink uiteen. AutoTrack keek daarvoor alleen naar gemeenten met minimaal vijf rijscholen. Het goedkoopst ben je uit in het Zuid-Hollandse Nissewaard, met gemiddeld €59,34 per uur. Het duurst is het Gelderse Buren, waar je gemiddeld €75,13 betaalt. Dat scheelt bijna €16 per les.

Volgens Tim Roks van AutoTrack heeft dat vooral met concurrentie te maken. Waar weinig rijscholen zitten, liggen de prijzen hoger. In grote steden als Rotterdam, Den Haag en Enschede is de keuze groter en betaal je zo'n € 4 per uur minder. Over een complete opleiding scheelt dat al snel ruim €160.

Bron: AutoTrack Rijscholenonderzoek 2026

Kijk over de gemeentegrens

Soms loont het dus om bij de buren (maar niet IN Buren) te gaan lessen. Wie in de Hoeksche Waard woont, is in het aangrenzende Nissewaard gemiddeld ruim €13 per uur goedkoper uit. Inwoners van Kampen betalen in buurgemeente Dronten gemiddeld ruim €12 per uur minder. Het gaat wel om gemiddelden, dus niet elke rijschool over de grens is goedkoper. Ook gaat het niet allemaal om de laagste prijs: een instructeur bij wie je je op je gemak voelt, is minstens zo belangrijk als het uurtarief.

Pakket of losse lessen?

Bijna negen op de tien rijscholen bieden ook lespakketten aan, meestal met 15 tot 35 lessen voor € 1.600 tot € 3.000. Een compleet pakket met tussentijdse toets en praktijkexamen is gemiddeld 5 procent goedkoper dan losse lessen, omgerekend € 64,40 per uur. Kies alleen niet automatisch het grootste pakket. Houd je lessen over, dan ben je die korting zo weer kwijt.

Reken prijzen bovendien altijd om naar een heel uur, want niet elke rijschool rekent met lessen van 60 minuten. Een les van 45 minuten voor € 49,95 lijkt goedkoop, maar komt neer op € 66,60 per uur. Bijna vier op de tien rijscholen laten je een pakket in termijnen betalen. Daarvoor gelden vanaf 20 november strengere Europese regels: wil een rijschool zelf betaling in termijnen blijven aanbieden zonder onder de zware regels voor consumentenkrediet te vallen, dan mag hij daarvoor geen rente of extra kosten rekenen.

Goedkoop is daarbij niet altijd voordelig. Uit eerder onderzoek van AutoTrack bleek dat de allergoedkoopste rijscholen een duidelijk lager slagingspercentage hebben. Wie bespaart op het uurtarief, is daardoor misschien meer lessen en een extra examen kwijt.

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