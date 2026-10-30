Dit lampje voelt veilig, maar automobilisten riskeren er massaal 190 euro boete mee

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Nu de herfst echt is begonnen, rijden veel Nederlanders 's ochtends weer door een grijze deken van mist naar hun werk. Juist dan grijpen veel automobilisten naar een knopje dat veilig voelt, maar dat je zomaar 190 euro kan kosten.

In het najaar en de winter waarschuwt het weerinstituut KNMI geregeld met code geel voor (zeer) dichte mist. Vanochtend deed het dat voor het eerst deze herfst. Het zicht zakt dan vaak onder de 200 meter en plaatselijk zelfs onder de 50 meter. Vooral bij rustig weer met weinig wind kan de mist ochtend na ochtend terugkeren.

Dimlicht is verplicht, maar dat is niet het probleem

Bij ernstig beperkt zicht moet je ook overdag je dimlicht aanzetten. Vertrouw daarbij niet blind op de lichtsensor, want die herkent mist lang niet altijd. Toch is dat niet waar het in de mist het vaakst de mist ingaat.

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Dit lampje gaat te vroeg aan

De fout zit achterop de auto: het mistachterlicht. Veel automobilisten zetten dat aan zodra het wat heiig wordt, met het idee dat ze zo beter gezien worden. Maar het mistachterlicht mag in Nederland alleen aan als het zicht door mist of sneeuwval minder dan 50 meter is. Bij een zicht van 100 of 150 meter, wat bij mist vaak voorkomt, is het dus nog niet toegestaan. Wie het toch doet, riskeert in 2026 een boete van 190 euro, plus administratiekosten.

Waarom de regel zo streng is

Het felle rode licht verblindt de bestuurder achter je, en maakt het voor hem lastiger om te zien wanneer je remt. Mistlampen voor zijn een ander verhaal: die mogen wel aan bij ernstig beperkt zicht door mist, sneeuwval of regen.

Zakt het zicht wel onder de 50 meter, dan hoort het mistachterlicht juist aan. Vergeet het daarna alleen niet weer uit te zetten zodra de mist optrekt, want dan riskeer je alsnog diezelfde 190 euro.