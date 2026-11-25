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Afgelopen maand was de Dacia Sandero de populairste auto van Europa, waardoor de hatchback zijn koppositie over het hele jaar behoudt. Het model is dus populair, en bovendien is hij nu ook nog eens als hybride te krijgen. Veel mensen kopen dus voor de Sandero, maar er is een goedkopere manier om erin te rijden: private lease.

De Dacia Sandero is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar is nu door een tijdelijke actie al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 339 euro per maand rijd je in de Sandero. De nieuwe hybride kost bij Dacia vanaf 379 euro per maand. Wil je liever de variant op lpg (autogas, dat per liter goedkoper is dan benzine)? Dan betaal je minimaal 389 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Sandero iets voor jou is.

Dacia Sandero private lease bij Dacia

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Over de Dacia Sandero

Volgens de voorlopige cijfers van marktonderzoeker Dataforce werden er in oktober 17.812 Sandero's geregistreerd in Europa, meer dan van welk ander model ook. Daarmee pakt de hatchback na tien maanden ook de leiding over heel 2026 terug van de Tesla Model Y.

De Sandero kreeg eind 2025 een facelift met een nieuwe neus, nieuwe koplampen en een 10 inch multimediascherm. Sinds deze zomer is er ook de Hybrid 155, een volledige hybride. Daarin werkt een 1,8-liter benzinemotor samen met een elektromotor en een kleine accu, die zichzelf oplaadt tijdens het rijden en remmen. Je hoeft hem dus nooit aan de stekker te hangen, en hij vertrekt altijd elektrisch.

Bij Dacia rijd je de Sandero TCe 100 Expression vanaf 339 euro per maand, op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De hybride begint bij 379 euro in de Limited Edition-uitvoering, de Eco-G 120 op lpg bij 389 euro. Opvallend: de Hybrid 155 Limited Edition kost precies evenveel als de benzineversie in dezelfde uitvoering, terwijl hij 55 pk sterker is en zuiniger (4,2 tegen 5,4 liter per 100 kilometer).

Een eerlijk minpunt: binnenin blijft het een Dacia. Het interieur is sober, met veel hard plastic, en bij hogere snelheden hoor je flink wat wind- en motorgeluid.

Pluspunten Minpunten + Hybride voor hetzelfde maandbedrag als de benzine-Limited Edition

+ Eco-G 120: een van de weinige auto's die nog af fabriek op lpg rijden

+ Expression al compleet, met 10 inch scherm en Apple CarPlay – Interieurmaterialen

– Rumoerig interieur

– Benzineversie TCe 100 niet bijzonder zuinig

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Dacia Sandero uitrusting

Expression

De Dacia Sandero opent met de Expression, en die is voor een instapper al verrassend compleet. Standaard krijg je een 10 inch multimediascherm met DAB+, Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, handbediende airco, cruise control met snelheidsbegrenzer, ledkoplampen, een licht- en regensensor, elektrische ramen voor en achter, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en 16 inch stalen designwielen. Aan veiligheid ook geen gebrek: een noodremsysteem dat voetgangers, fietsers en kruisend verkeer herkent, een rijstrookwaarschuwing, vermoeidheidsdetectie en Intelligent Speed Assist, dat je waarschuwt als je te hard rijdt. De Expression is er met alle drie de aandrijflijnen: bij Dacia lease je hem vanaf 339 euro per maand als TCe 100, 399 euro als Eco-G 120 en 404 euro als Hybrid 155.

Limited Edition

De Limited Edition voegt een achteruitrijcamera en elektronisch geregelde airco toe, en je kiest de lakkleur zonder meerprijs. Ook deze uitvoering is er met alle drie de aandrijflijnen. Het is meteen de voordeligste manier om hybride te rijden: de Hybrid 155 Limited Edition kost 379 euro per maand, net zoveel als de TCe 100 Limited Edition en minder dan de hybride Expression. De Eco-G 120 Limited Edition kost 389 euro.

Journey

De Journey is de luxeste uitvoering. Bovenop de Expression krijg je een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, een dodehoekwaarschuwing, een elektrische parkeerrem, een digitaal instrumentenpaneel van 7 inch, elektronisch geregelde airco, een keycard waarmee je de auto zonder sleutel opent en start, en 16 inch lichtmetalen velgen. De Journey is er alleen met een automaat: als Hybrid 155 vanaf 409 euro per maand, of als Eco-G 120 EDC (met automatische versnellingsbak) vanaf 429 euro.

De Dacia Sandero is dus leverbaar met een benzinemotor (TCe 100), op lpg (Eco-G 120) en als volledige hybride (Hybrid 155). Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificaties

Specificatie TCe 100 Eco-G 120 Hybrid 155 Aandrijflijn Benzine Lpg/benzine Volledig hybride Vermogen 100 pk 120 pk 155 pk Koppel 200 Nm 197 Nm 172 Nm Transmissie Handbak (6) Handbak (6) Automaat 0-100 km/h 9,7 s 10,1 s 8,1 s Verbruik 5,4 l/100 km 6,8 l/100 km 4,2 l/100 km CO2-uitstoot 121 g/km 110 g/km 96 g/km Bagageruimte 312 l 312 l n.n.b. Leaseprijs 339 euro p/m 389 euro p/m 379 euro p/m

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.