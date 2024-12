Tests

BYD heeft zijn belofte dat het in Nederland en België alleen elektrische auto's zou leveren, verbroken. De BYD Seal U DM-i is een plug-in hybride. Hier is wel iets bijzonders mee aan de hand.

De toevoeging DM-i is nieuw voor de SUV-versie van de BYD Seal, een elektrische sedan die de Tesla Model 3 het vuur na aan de schenen leggen. De letters DM staan voor Dual Motor. Waar de Seal U alleen een elektromotor heeft, is de Seal U DM-i ook uitgerust met een 1,5-liter viercilinder benzinemotor. De kleine letter i staat niet voor injection, maar voor intelligence/intelligent.

Terwijl andere merken een plug-in hybride auto maken door een elektromotor en accupakket toe te voegen aan een verbrandingsmotor, doet 'Build Your Dreams' dit precies andersom. Het pakte de elektrische BYD Seal U en koppelde daar een benzinemotor aan. De elektrische actieradius bedraagt een theoretische 80 kilometer, de totale range komt uit op een stevige 1080 kilometer.

BYD Seal U DM-i: 2 uitvoeringen

De verbrandingsmotor is in principe alleen bedoeld om de elektromotor van energie te voorzien. Hij werkt vooral als generator voor de batterij en dat merk je zodra je wegrijdt. Net als bij een volwaardige EV staat het maximumkoppel direct paraat. De BYD Seal U DM-i komt vlot van zijn plek. Al gaat dit minder snel dan we op basis van het vermogen (217 pk voor de Boost) hadden verwacht. Maar de auto weegt dan ook bijna twee ton. Voor meer vermogen (324 pk) is er de uitvoering Design met turbotechnologie.

De batterij die nooit leeg raakt

Bijzonder is dat de batterij nooit leeg raakt. Zodra de capaciteit op 25 procent staat, wordt-ie bijgeladen. De benzinemotor kán ook voor de aandrijving zorgen, bijvoorbeeld als je het gaspedaal diep intrapt. Dan hoor je de viercilinder brommen, maar storend is dit niet. Maar zo stil als een EV is de Seal U DM-i dus niet, ook al drijft de verbrandingsmotor in beginsel niet de wielen aan.

Afgestemd op comfort

Het onderstel is afgestemd op comfort. Aan het begin en het einde van de testroute reden we over van die gemene kinderkopjes. Veel andere auto's worden in dit geval flink door elkaar geschud, maar niet de Seal U. De plug-in hybride SUV onderging het hobbelige wegdek onverstoorbaar en we hadden nauwelijks door dat we over de kinderkopjes reden. Er rammelde bovendien niets, wat een goede graadmeter is voor hoe de auto in elkaar is gezet. Keurig.

De keerzijde van al dat comfort is dat het weggedrag ook zompig is en de besturing gevoelloos, vooral rond de middenstand. Bovendien voelt het allemaal wat afstandelijk aan, al wordt het in de sportstand iets beter.

Dit is allemaal prima voor wie in alle comfort van A naar B wil, maar wie meer betrokken wil zijn bij het rijden, stapt teleurgesteld uit. Er zit relatief veel beweging in de koets, vooral zodra we stevig afremmen en optrekken. De Chinese consument houdt blijkbaar wel van een beetje deinen, want in China is de auto al langer te koop en verkoopt-ie goed.

BYD Seal-U DM-i test conclusie

Wie een elektrische SUV met veel binnenruimte en een rijke standaarduitrusting zoekt, kan zomaar verliefd worden op de BYD Seal-U DM-i. De enige optie is de carrosseriekleur en zelfs die is zonder meerprijs. Wat je niet op de optielijst vindt en ook niet bij de standaarduitrusting is rijbeleving. En laten we dat nou net een van de belangrijkste eigenschappen van een auto vinden ...

