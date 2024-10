Waarom de BYD-dealer je wegstuurt als je na 20.000 km langskomt voor onderhoud

Nieuws

Je hebt 20.000 kilometer afgelegd in je BYD en meld je volgens afspraak bij de BYD-dealer voor onderhoud. Die stuurt je echter zonder pardon weg. Hoe zit dat?

BYD heeft het onderhoudsinterval van zijn modellen verruimd van 20.000 kilometer (of 1 jaar) naar 30.000 kilometer (of 2 jaar). Volgens de Chinezen zorgt het nieuwe interval voor lagere kosten voor zowel leasemaatschappijen als particuliere klanten.

Ook alles over BYD lees je in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief. Schrijf je in!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Alleen voor EV’s

Let wel: de langere onderhoudstermijn geldt alleen voor BYD’s vanaf 2022 en is alleen van toepassing op de volledig elektrische modellen. Het geldt dus met terugwerkende kracht voor de BYD Dolphin, BYD Seal, BYD Atto 3, BYD Tang en BYD Han. Ook de volledig elektrische BYD Seal U doet mee met de nieuwe voorwaarden, maar de plug-in hybride BYD Seal U DM-i niet. En dat is jammer, want we zien best potentieel in de PHEV, zo lees je in onze BYD SEAL DM-i review.

Dit is echter wel uit te leggen: een benzinemotor vereist over het algemeen simpelweg meer onderhoud dan een elektrische aandrijflijn.

Garantie verruimd

Met het langere onderhoudsinterval toont BYD vertrouwen in zijn producten. Dat deed het Chinese merk al eerder door de garantievoorwaarden van zijn modellen te verruimen. BYD verlengde de fabrieksgarantie van vier of vijf jaar naar zes jaar. Het maximaal aantal gereden kilometers werd verhoogd naar 150.000 kilometer (dat was 100.000 of 120.000 kilometer).

Daarbovenop biedt het merk acht jaar garantie op het accupakket, met de garantie dat de accucapaciteit in die periode tot maximaal 30 procent achteruit is gegaan. Voor deze garantie geldt een maximaal aantal kilometers van 200.000. Voor de carrosserie biedt BYD de langste garantietermijn, namelijk 12 jaar.