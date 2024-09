Stellantis-baas: We moeten de Chinezen niet weren, maar juist imiteren

Nieuws

De Europese Unie heeft met voorlopige importtarieven een duidelijk signaal afgegeven aan Chinese autoproducenten. Stellantis-CEO Carlos Tavares is het niet eens met die beslissing en noemt de maatregel zelfs een ‘valstrik’.

Dat meldt Automotive News Europe. Volgens de topman doen de importtarieven meer kwaad dan goed, ook voor de traditionele autoproducenten van Europa. Dat geldt dus eveneens voor merken in het Stellantis-portfolio, zoals Opel, Peugeot, Citroën en Fiat.

Importtarieven verhullen realiteit

Tavares geeft aan dat de importtarieven ervoor zorgen dat de traditionele automerken niet genoeg onder druk worden gezet om hun prijzen te verlagen. Daarbij verhullen ze volgens de topman de realiteit dat Chinese rivalen elektrische voertuigen voor ongeveer een derde minder kunnen produceren. Niet genoemd door Tavares maar ook pijnlijk: de ontwikkelingstijd van Chinese modellen duurt vaak maar half zo lang als bij Europese merken.

Daarom pleit Tavares er niet voor om de Chinezen met importtarieven te weren, maar om juist ‘zelf Chinees te zijn’. Door aandachtig te kijken naar het ontwikkelingsproces van de fabrikanten uit het land, en dit misschien zelfs (deels) te imiteren, kunnen de productiekosten en de productietijd van Europese auto's ook omlaag.

Samenwerken met Chinezen

Met die gedachtegang in het achterhoofd besloot de CEO van Stellantis om in 2023 een belang in het Chinese Leapmotor te nemen. Verder riepen Leapmotor en Stellantis voor de internationale markt een nieuwe joint venture in het leven: Leapmotor International. Het eerste resultaat van deze joint venture is de Leapmotor T03, een betaalbare elektrische auto.

Zoals je kunt lezen in onze Leapmotor T03 review reden we recent voor het eerst met de kleine EV en waren we positief verrast. Toegegeven, vanuit bepaalde hoeken lijkt-ie een beetje oenig, maar rijden doet de T03 erg leuk. Verder onderscheidt de Leapmotor T03 zich met z'n standaarduitrusting, die voor zijn segment weldadig is.

Leapmotor T03 prijs

En dan die prijs: 19.900 euro vraagt de Chinese dochteronderneming voor de EV. En dat is nog vóór de aftrek van de 2950 euro subsidie. Deze prijs kan mede zo laag worden gehouden omdat de T03 in de Tychy-fabriek van Stellantis in Polen van de band rolt en daarmee de Europese importheffingen ontwijkt.

Dacia Spring vs Leapmotor T03

De enige die qua prijs kan concurreren, is de Dacia Spring, die vanaf 18.950 euro kan worden besteld. Overigens wordt de instap-EV van het Roemeense merk in China geproduceerd. Daarnaast legt de Spring het af op actieradius en de standaarduitrusting. De kleine Dacia houdt het bij 225 kilometer voor gezien met zijn 26,8 kWh-batterij, de Leapmotor komt 40 kilometer verder. Die heeft dan ook een duidelijk grotere batterij: 37,3 kWh.

De actieradius van de Leapmotor is dus 17 procent groter. Maar waar Dacia meer van zal schrikken, is de rijke uitrusting van de Leapmotor T03. Je hoeft niet bij te betalen voor een elektronische handrem, automatische airconditioning, elektrische ramen voor en achter, een navigatiesysteem en een achteruitkijkcamera. Verder krijg je 15-inch lichtmetalen wielen. Van dit soort geneugten kun je bij het basismodel van de Spring alleen dromen.