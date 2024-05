Dit overtuigde EV-merk haalt nu toch een SUV met benzinemotor naar Nederland

Nieuws

BYD verkoopt in Nederland alleen volledig elektrische auto's, maar daar komt binnenkort verandering in. De SUV Seal U is er later in 2024 ook als plug-in hybride.



In de tweede helft van 2024 komt de BYD Seal U DM-i op de markt, en daarmee staat er ineens een plug-in hybride in de prijslijst van de SUV-uitvoering van de elektrische BYD Seal. Een BYD met een benzinemotor dus, en dat is nieuw voor Nederland. Het gaat om een 1,5-liter viercilinder turbobenzinemotor die samen met een elektromotor een systeemvermogen van 218 pk levert, dat naar de voorwielen gaat. Het maximumkoppel is 300 Nm.

De batterij van 26,6 kWh maakt een elektrische actieradius mogelijk van een stevige 125 kilometer (WLTP). BYD geeft als totale range (dus inclusief de kilometers op benzine) een afstand van 1100 kilometer op. Hierbij gaat het wel om de Comfort-uitvoering. De eenvoudiger Boost moet het met een kleiner batterijpakket doen (18,3 kWh) en heeft een elektrische actieradius van 80 kilometer (1080 kilometer in totaal).

BYD Seal U Design: meeste power, minste actieradius

De derde en laatste uitvoering heet Design, telt twee elektromotoren en krijgt de kleinere batterij van 18,3 kWh. Alleen de 1.5-benzinemotor levert al 131 pk en in totaal komt het systeemvermogen op maar liefst 324 pk. Het maximumkoppel van de vierwielaangedreven Design bedraagt een kloeke 550 Nm. Omdat je niet de grotere batterij krijgt en het verbruik hoger ligt (23,5 vs. 21 kWh/100 km), kom je puur elektrisch 70 kilometer ver (totale range: 870 kilometer).

Kort samengevat:

BYD Seal U DM-i Boost: 218 pk, 18,3 kWh en 80 km EV-range

BYD Seal U DM-i Comfort: 218 pk, 26,6 kWh en 125 km EV-range

BYD Seal U DM-i Design: 324 pk, 18,3 kWh en 70 km range

BYD Seal U trekgewicht

Voor de meeste elektrische kilometers moet je dus de Comfort hebben. Wie het snelst uit de startblokken wil, neemt de Design (0-100 km/h in 5,9 seconden), de Boost neemt drie seconden langer de tijd. Het meeste trekgewicht vind je ook bij de Design, namelijk 1300 kg. De andere twee uitvoeringen bieden 750 kg.

Met een 18 kW DC-lader is de batterij in ongeveer 35 minuten weer opgeladen (30-80 procent). Thuis of aan de openbare laadpaal kan met maximaal 11 kW worden geladen. De hybride- of HEV-rijstand legt de nadruk op elektrisch rijden. Alleen bij accelereren zorgt de benzinemotor voor extra vermogen.

De plug-in hybride uitvoeringen van de BYD Seal U komen in de tweede helft van 2024 op de markt. Dat kan dus juli zijn, maar ook december. De prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt. De volledig elektrische BYD Seal U is leverbaar vanaf 42.990 euro.