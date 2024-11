Review BYD Sealion 7 (2025): als deze EV jou niet overtuigt, dan weet BYD het ook niet meer

Tests

De BYD Sealion 7 (2025) is nieuw en moet voor BYD voor een Europese doorbraak zorgen. Alles wordt in de strijd gegooid, waaronder het grootste panoramadak in zijn klasse en de snelste elektromotor in serieproductie ter wereld. Maar is dat genoeg?

Wat is opvallend aan de Sealion 7 (2025)?

De Sealion 7 is het zevende model van BYD in Europa. Eigenlijk het zesde, want de elektrische sedan Han heeft ons land alweer verlaten. Zoveel modellen is opmerkelijk, want Build Your Dreams is pas een aantal jaar actief in Nederland en België. De BYD-modellen verschijnen sneller dan de delen uit de bouquet-reeks.

Het helpt dat menig model al in China rondreed. Kwestie van een poststempel erop en verschepen. Bij de Sealion 7 is dat anders, hij is ook nieuw voor China. De elektrische SUV in het D-segment (denk aan de Tesla Model Y en de Xpeng G6) kwam dit jaar op de markt.

Meer dan de andere BYD's moet de Sealion 7 de nukkige Europese consument uit zijn Audi Q6 e-tron, elektrische BMW X3 en Volkswagen ID.5 jagen. BYD noemt het zelfs een 'gamechanger'. Met andere woorden: als deze auto het niet voor elkaar krijgt Europese autokopers te overtuigen, dan weet BYD het ook niet meer.

Omdat we ook nooit mekkeren dat veel Lamborghini's naar stieren zijn vernoemd en Maserati's naar winden, gaan we nu niet lacherig doen over de modelnaam van de nieuwste BYD. 'Zeeleeuw' verwijst naar de zogeheten Ocean Series, de BYD-modellen waarvan het design is geïnspireerd op de zee. Zo herken je in de achterlichten van de Sealion 7 waterdruppels.

Het getal 7 impliceert dat er ook een Sealion 1 tot en met 6 in de pijplijn zit. Dat werd bevestigd, al is het nog niet duidelijk of al deze modellen naar Europa komen. Dat lijkt ons een beetje teveel van het goede.

Er is nog iets dat opvalt. Op de achterklep staat de aanduiding 4.5S. Die staat niet voor '4,5 liter' en 'Sport', maar voor de acceleratietijd van 0 naar 100 km/h. Dan weet je direct of je de bestuurder van de Sealion 7 kunt uitdagen voor een stoplichtsprintje of dat je dat beter uit je hoofd kunt laten. Een geintje denken we, maar BYD noemt de Sealion 7 wel degelijk een electric performance SUV.

Wat is goed aan de Sealion 7 (2025)?

BYD verkoopt de meeste EV's en plug-ins ter wereld. Een grote jongen dus. Veel van de technologie ontwikkelt het in eigen huis. Zoals de bladebatterij. De grote accucellen hiervan hoeven niet in modules geplaatst te worden, maar gaan direct de batterij in, als dominostenen keurig naast elkaar. Dat werkt ruimtebesparend.

Over ruimtebesparing gesproken: de Sealion 7 is heel ruim, ook op de achterbank. Je zit overal riant. Prettig vinden we de zachte zitting van het meubilair dat in de duurste uitvoering bekleed is met nappaleer. Je zakt er een beetje in weg, terwijl de stoel zelf het lichaam goed ondersteunt. Heel aangenaam. Dat geldt ook voor de afwerking en de gebruikte materialen. Ook prettig: de grote hoeveelheid echte knoppen.

Terug naar de bladebatterij. Door de honingraatstructuur is-ie ijzersterk. Hij hoeft niet beschermd te worden door extra panelen. De batterij kan daarom dienst doen als vloer van de auto en vormt één geheel met het chassis. Dit komt de wegligging ten goede, zegt BYD.

En ook nu kunnen we BYD niet op een grote leugen betrappen. We rijden in de bosrijke omgeving van Frankfurt en de Sealion 7 laat zich moeiteloos en snel over de slingerende wegen dirigeren. Er zit minder beweging in de carrosserie dan bij de BYD Seal U. Die heeft een wat zompig weggedrag. De rijeigenschappen van de Sealion 7 passen beter in het straatje van de Europese consument. Dat geldt ook voor de besturing die nu wel communicatief is. Al zou dit nog een tandje beter kunnen.

Wat kan beter aan de Sealion 7?

Als wij een auto op de markt zouden willen brengen die ons hele automerk op de Europese kaart moet zetten, dan namen we een designer van naam in de arm. Dat deed BYD ook: Wolfgang Egger. Hij heeft nota bene de wulps gelijnde Alfa 8C Competizione ontworpen.

Maar de Sealion 7 gaat een stuk anoniemer door het leven dan de Italiaanse sportwagen. Dat snappen we, want het is immers een SUV en die zijn van nature minder sexy, maar wat meer onderscheid was welkom geweest. Vooral omdat deze auto dus voor de Europese doorbraak moet zorgen. Nu is het vooral 'een Chinese SUV'. Al stoot de Sealion 7 niemand voor het hoofd met een extravagant design en ziet hij er netjes uit.

We zeiden het al: we zijn enthousiast over de zachte stoelbekleding. De zitpositie achter het stuur is een ander verhaal. Het instrumentarium zit voor ons te laag waardoor we eroverheen keken, net als met de i-Cockpit van bijvoorbeeld de elektrische Peugeot 208. Maar dat is een bewuste keuze van Peugeot, bij BYD lijkt het toevallig mis te gaan. Of dit ook voor jou geldt, mag je zelf bepalen door een proefrit met de Sealion 7 te maken.

Dat ook Chinese automerken soms worstelen met de software van auto's, bewijst de Sealion 7. Op een gegeven moment is onze routebegeleiding foetsie en andere autojournalisten overkomt hetzelfde. Kwestie van opnieuw je bestemming instellen maar irritant is het wel.

Kwalijker vinden we het dat de auto op de snelweg wat onrustig rijdt, alsof je in een straf rijdende sportauto zit. Er zit nog best wat beweging in de carrosserie, wat ons betreft mag dit comfortabeler. Dat geeft meer rust, belangrijk als je lang onderweg bent.

Wat is de prijs van de Sealion 7 (2025)?

De Sealion 7 is een flinke jongen. De lengte bedraagt 4,83 m en de wielbasis 2,93 m. We noemden eerder de Tesla Model Y, maar die is een stuk korter (4,75 m) en ook de wielbasis is kleiner (2,89 m). De Volkswagen ID.5 is zelfs nog een slagje kleiner. Maar de Model X is dan weer een stuk groter.



Lastig dus, om de Sealion 7 een plekje tussen zijn concurrenten te geven. De officiële prijzen worden nog bekendgemaakt, maar ons wordt een vanafprijs ingefluisterd van 51.000 à 52.000 euro voor de instapper, de Comfort. De door ons gereden topversie Excellence met AWD zit vermoedelijk net onder de 60 mille. Hij komt begin 2025 naar Nederland.

Geen koopje dus. Maar bedenk dat het een forse auto is met een batterij van 82,5 kWh. Met de Excellence krijg je zelfs 91,3 kWh. Die komt dan ook het verst op een acculading, namelijk 502 km (WLTP). De Comfort met één elektromotor en achterwielaandrijving haalt 482 km. De derde en laatste versie Design (82,5 kWh en AWD) noteert een actieradius van 456 km.

Snelladen gaat met 150 kW (Comfort, Design) of 230 kW (Excellence). In het gunstigste geval kun je in 24 minuten weer de weg op (10 tot 80 procent). Een warmtepomp is altijd standaard. Sowieso valt er weinig te zeuren over de uitrusting, die is zoals het een Chinese SUV betaamt belachelijk compleet.

Tot slot het vermogen: dat bedraagt 313 pk voor de Comfort en 531 pk voor de Excellence. Over hoge cijfers gesproken: de achterste elektromotor kan als het moet 23.000 toeren per minuut draaien. Hiermee is het de snelste elektromotor in massaproductie, zegt BYD trots. Misschien hadden ze dat cijfer op de achterklep moeten zetten.

Wat vind ikzelf van de Sealion 7?

Het is fijn dat BYD een goede leerling is. Ik vind het weggedrag van de Atto 3 en de Seal U niet om over naar huis te schrijven, maar dat de Sealion 7 prettig (lees: meer Europees) rijdt, pen ik hierbij graag neer. Al kan het op de snelweg allemaal wel wat rustiger. Daarbij vind ik het ook de mooiste BYD, ook al is het design een beetje dertien-in-een-dozijn.

Aan de enorme binnenruimte hecht ik persoonlijk minder belang, maar wie een gezin heeft, zal een vreugdedansje maken. En als het moet, kan dat in de auto, zo ruim is het achterin.

Neemt niet weg dat de zoveelste elektrische SUV het niet gemakkelijk gaat krijgen. Gezien het formaat, de batterijgrootte en het vermogen is de prijs best scherp. Maar heb jij 313 pk of zelfs 531 pk nodig om je kinderen naar sportles te brengen? Een Tesla Model Y is goedkoper en doet eigenlijk alles al goed. En ook de Xpeng G6 is een geduchte concurrent die voor minder te koop is. Aan de andere kant: een Audi Q6 e-tron kost minimaal 65.000 euro ...