BYD Sealion 7 (2025) heeft een overeenkomst met de bloedmooie Alfa Romeo 8C Competizione

Het modelaanbod van BYD groeit sneller dan tuinkers, dat je volgens Google al na een week kunt oogsten. Nieuwste model is de BYD Sealion 7. En die is getekend door iemand die ons een van de mooiste Alfa Romeo's ooit heeft gebracht.

De BYD Sealion 7 is een elektrische middenklasse SUV met een aflopende daklijn. We vinden de naam vreselijk, maar het design fraai. Mooier dan de BYD Seal die ook elektrisch is, maar een stuk hoger en daardoor minder gestroomlijnd. Wolfgang Egger is verantwoordelijk voor de lijnen van de Sealion 7. Klinkt Duits en dat is-ie ook. Maar hij is zijn carrière begonnen bij Alfa Romeo. Onder zijn leiding is een van de mooiste Alfa Romeo's ooit tot stand gekomen, namelijk de Alfa Romeo 8C Competizione.

Denk nu niet dat de naam 'Sealion' als een tang op een varken slaat. Hier is over nagedacht. De Sealion 7 valt volgens BYD op door zijn Ocean-design. 'Met opvallende kenmerken als het front in X-vorm en de elegante, aflopende daklijn, die uitmondt in een subtiele ducktail-spoiler.' Een zeeleeuw zwemt in de oceaan, vandaar de naam. Weet je dat ook weer.



Alternatief voor populairste EV van Nederland

De BYD Sealion 7 is een alternatief voor de populairste EV van Nederland (september 2024): de Tesla Model Y. Laat je niet misleiden door de naam, het gaat hier om een 5-zitter. Waar het getal 7 vandaan komt, is ons een raadsel. Beetje wrang voor BYD is dat de Tesla Model Y ook als 7-zitter leverbaar wordt. De BYD Sealion 7 is op zijn beurt langer (4,83 versus 4,75 meter) en heeft een grotere wielbasis (2,93 versus 2,89 meter).

BYD Sealion 7: techniek

Dan de techniek. De Sealion 7 heeft net als de andere BYD-modellen een bladebatterij. Die ontwikkelt BYD zelf en maakt deel uit van de structuur van de auto (cell-to-body). De batterij is vrij van het schaarse kobalt, maar wat de capaciteit is, zegt BYD nog niet. De Sealion 7 die sinds het voorjaar van 2024 in China rondrijdt, heeft ruim 71 of 80 kWh. Ook naar het vermogen is het nog gissen. In China levert de elektrische SUV minimaal 218 pk.

Snelladen met 230 kW

Wat al wel bekend is, is de acceleratietijd van 0 naar 100 km/h. Die bedraagt 4,5 seconden. De topsnelheid komt uit op 215 km/h en snelladen gaat met 230 kW. De Tesla Model Y doet dit met maximaal 250 kW. Ook over de actieradius valt nog niks concreets te zeggen. In China gaat het om 550 kilometer voor de instapper en ruim 600 kilometer voor de long range, maar hier houden ze er een heel rooskleurige meetmethode op na. De Europese WLTP-norm is strenger.

Hoe rijdt-ie?

Waar we vooral benieuwd naar zijn, is hoe de BYD Sealion 7 rijdt. Want de rijeigenschappen van bepaalde BYD-modellen mogen nog wel wat Europeser worden, vinden we. Dat komt mooi uit, want we gaan medio november 2024 rijden met de BYD Sealion 7. Houd de site van Auto Review dus in de gaten of beter nog: meld je aan voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief, dan mis je niks.

BYD Sealion 7 prijs

De BYD Sealion 7 komt begin 2025 naar Nederland, dan begint de levering van de elektrische SUV. De prijzen worden nog bekendgemaakt.