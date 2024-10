BYD gaat autoharten van Duitsland veroveren vóór jouw volgende tandartsafspraak

Nieuws

BYD heeft een plan om Europa te veroveren. Daarbij heeft het Chinese automerk zijn pijlen duidelijk gericht op Duitsland.

CEO Stella Li steekt de ambities van BYD in gesprek met de Duitse Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung niet onder stoelen of banken: het merk wil ook in Europa slagen. Daar heeft de topvrouw alle vertrouwen in: “Ik weet zeker dat we in Europa een belangrijke speler worden”, laat Li weten voor de Paris Auto Show die vandaag, 14 oktober 2024, van start gaat.



Het blijft niet bij woorden: BYD heeft als doel gesteld om op de ‘middellange termijn’ een marktaandeel van 5 procent te veroveren. Om dit te realiseren, is succes op de Duitse markt cruciaal.

Zo bestormt BYD Duitsland

Tegen 2026 wil BYD jaarlijks minimaal 120.000 auto’s verkopen in Duitsland. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft het merk meerdere maatregelen getroffen en strategieën uitgezet. Zo nam BYD bijvoorbeeld zijn Duitse distributeur - Hedin Automotive - over. Naar verluidt was BYD ontevreden over de verkoopaantallen die Hedin realiseerde.

Daarbij lanceerde BYD afgelopen zomer een grootschalige campagne tijdens het EK voetbal in Duitsland om zijn naamsbekendheid te vergroten. Dat was extra schrijnend voor Volkswagen en Mercedes. Verder is het aantal verkooppunten in Duitsland uitgebreid.

In recordtijd

Met deze ingeslagen koers verwacht BYD dat het Duitsland in recordtijd kan veroveren. Li voorspelt dat het BYD ‘minder dan zes maanden’ zal kosten om Duitse potentiële kopers te overtuigen. Op onze beurt zeggen wij dat de Duitse consument best chauvinistisch is (op zijn zachtst gezegd) en dat de BYD-modellen Europeser moeten rijden eer die overstag gaat.

Realiteit is anders

De voorspelling van Li klinkt leuk, maar helaas voor BYD is de realiteit heel anders. Tot en met juli 2024 verkocht het merk 1432 auto’s in Duitsland, goed voor een marktaandeel van slechts 0,1 procent. En over heel 2023 waren het iets meer dan 4000 verkopen.

Er lijkt dan ook een wonder te moeten gebeuren voordat BYD zijn verkoopdoel van 120.000 auto’s in 2026 wil halen. Vooral omdat door het wegvallen van de subsidie Duitsers helemaal geen trek meer hebben in elektrische auto's …