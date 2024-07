BYD zet Volkswagen te kijk op EK, maar de Europese klant is moeilijk te verleiden

Nieuws

BYD verkoopt meer elektrische auto's dan Tesla. Op het EK - nota bene in Duitsland - zijn de Chinezen Volkswagen te slim af met hun sponsoring. Maar dit betekent niet dat de verkopen in Europa goed zijn.



BYD heeft in het tweede kwartaal van 2024 een recordaantal elektrische auto's en plug-in hybrides verkocht. Het bestverkochte automerk van China verkocht bijna 1 miljoen auto's in april, mei en juni. BYD moet het vooral hebben van de thuismarkt, buiten China verkocht het maar 100.000 auto’s. Zo'n 10 procent van het totaal, dus.



Meer EV's dan Tesla



Voor die goede cijfers hadden de Chinezen wel een truc nodig: de prijzen van de meeste modellen werden in eigen land verlaagd. Dat verkleint de winst, maar het was een bewuste strategie om mensen van andere merken naar BYD te lokken. Verder is de Chinese overheid niet te beroerd om BYD met riante subsidies een concurrentievoordeel te geven.

Met 426.000 elektrische auto’s is BYD wereldwijd de nummer 1, Tesla volgt op korte afstand. De Amerikanen hebben wel een probleem: de vraag loopt terug in China en de VS, en nieuwe modellen staan niet op de planning.

EK voetbal: niet Volkswagen, maar BYD trekt aandacht



Wie het EK voetbal volgt, ziet dat BYD zich via dit grote evenement vol overgave op de Europese automobilist heeft gestort. Op heilige Duitse grond is BYD de autosponsor van het EK en niet Volkswagen of Mercedes.

Heel slim zet BYD zijn modellen in de fanzones van de speelsteden neer. Supporters, ongetwijfeld lichtelijk bedwelmd, kunnen in de auto hun karaoke-skills laten zien en worden – als ze weer nuchter zijn – verleid tot een proefrit. Volkswagen, drie jaar geleden nog sponsor, kijkt lijdzaam toe en blijft maar worstelen met zijn elektrische strategie.



Zorgen voor BYD



Maar ook voor BYD zijn er zorgen. De Europese Unie werkt aan importbeperkingen, de VS en China hebben een gespannen relatie. En zelfs zonder die beperkingen wil het met de Europese verkopen van BYD niet vlotten. De Duitsers zien het merk bijvoorbeeld niet staan, met maar 200 registraties in april.

In Nederland wist BYD in de eerste helft van 2024 de verkopen te verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder, maar de aantallen zijn nog altijd niet indrukwekkend. Het merk registreerde 525 auto’s in de eerste helft van 2023, dit jaar waren het er 1193.

De handige marketingtrucs worden hier dus nog niet in klinkende munt omgezet. Een geruststelling voor de Europese automerken.