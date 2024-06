Ook dit merk moet Volkswagen gaan helpen om hun EV’s te verbeteren

Nieuws

Tot nu toe zijn Volkswagen en elektrische auto’s nog geen gelukkig huwelijk. Met de volgende generatie EV’s moet daar verandering in komen. Eerder riepen de Duitsers al de hulp in van Xpeng, nu gaat het ook samenwerken met het Amerikaanse Rivian.



De joint venture is bedoeld om gezamenlijk elektrische architecturen en softwaretechnologie voor toekomstige EV’s te ontwikkelen. Als deel van de deal investeert Volkswagen ruim 937 miljoen euro (1 miljard dollar) in Rivian aandelen. Daar komt in de toekomst nog eens 3,75 miljard euro (4 miljard dollar) bij, zo melden de Wolfsburgers.

Volkswagen-CEO Oliver Blume (links) en Rivian-CEO R.J. Scaringe (rechts)



Volkswagen wil softwareproblemen oplossen

De samenwerking klinkt heel logisch en kan een duidelijke win-winsituatie opleveren voor beide partijen. Volkswagen kampt namelijk al sinds het begin met softwareproblemen bij hun EV's. Vooral de vroege versies van de ID-modellen (denk aan de Volkswagen ID.3) werden hierdoor geplaagd, en het merk wil er alles aan doen om een herhaling hiervan te voorkomen.

De perfecte match

Rivian is een merk waar juist heel veel kennis en ervaring zit op het gebied van software voor elektrische auto’s. Het merk heeft een apart platform ontwikkeld waarin veel minder halfgeleiderchips nodig zijn. Deze kennis maakt de Amerikanen een perfecte match voor de samenwerking.



Volkswagen maakt bekend dat de joint venture het merk op korte termijn in staat stelt om gebruik te maken van de bijzondere elektrische architectuur en het softwareplatform van Rivian.

Samenwerking met Xpeng

Eerder ging Volkswagen al een samenwerking aan met het Chinese Xpeng. Ook deze overeenkomst werd gesloten zodat Volkswagen gebruik kon maken van de EV-techniek van Xpeng. Daarbij werd zelfs een nieuw EV-platform ontwikkeld, al zullen we daar in Europa niet veel van merken. Het is namelijk alleen bedoeld voor in China gebouwde Volkswagens.

Rivian heeft geld nodig

Terug naar de joint venture met Rivian. Ook voor het EV-merk komt de deal als geroepen. Vorig jaar werd al bekend dat Rivian niet winstgevend is, en het merk blijkt nog altijd forse verliezen te draaien. Afgelopen kwartaal verloor Rivian per EV die de fabriek verliet om en nabij de 36.500 euro. De Amerikanen kunnen het extra kapitaal dat de overeenkomst oplevert dus goed gebruiken.

Niet alleen om deze verliezen te dekken, maar ook bij het uitrollen van hun nieuwe modellen die het eerder dit jaar aankondigde: de Rivian R2, R3 en R3X. Deze EV’s hebben - anders dan de Rivian R1T en R1S - door hun afmetingen en vooral hun prijs de potentie om echte volumemodellen te worden, waarmee Rivian definitief uit het dal waarin het zit zou kunnen klimmen. Daarbij kan het merk gebruikmaken van de kennis en ervaring die Volkswagen op het gebied van massaproductie heeft. Kortom, voor beide merken valt er uit de samenwerking winst te halen.