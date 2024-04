Nieuws

Dat Volkswagen en Xpeng elkaar meer dan een beetje lief vinden, was al bekend. Maar nu is dan ook hun eerste liefdesbaby geboren: een nieuw EV-platform waarmee de productie van elektrische Volkswagens goedkoper en sneller wordt. Alleen zullen wij er in Europa voorlopig niets van merken.

Volkswagen bracht het heuglijke nieuws van zijn eerstgeborene middels een persbericht naar buiten. Het platform is gebaseerd op het nieuwste EV-platform van Xpeng ('E/E Architecture') en op het geboortekaartje staat de naam: 'China Electrical Architecture' (CEA).

Het grootste voordeel in vergelijking met het MEB-platform dat Volkswagen zelf in Duitsland heeft ontwikkeld en in onder meer de Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4 en Volkswagen ID.7 wordt gebruikt, is dat het 40 procent goedkoper is om te produceren. Het maakt gebruik van een centrale computer en kent tot 30 procent minder elektronische regeleenheden dan het MEB-platform.

Tesla werkt met eenzelfde structuur waarbij vanwege kostenefficiëntie zo min mogelijk bedrading en onderdelen worden gebruikt.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Volkswagen en Xpeng gaan SUV ontwikkelen

Maar nu komt het: het nieuwe platform is vooralsnog alleen bedoeld voor de in China gebouwde elektrische modellen van Volkswagen. Het eerste resultaat komt naar verwachting daar in 2026 op de markt. Dit wordt een SUV die samen met Xpeng ontwikkeld wordt. Dat moet sneller gaan dan voorheen; het doel van Volkswagen is een ontwikkelingstijd die 30 procent korter is.

Met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle EV-ontwikkelingen.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Meevallertje is welkom

Dat China voorrang krijgt, is te verklaren. Het is de grootste automarkt ter wereld en juist hier kan Volkswagen wel een meevallertje gebruiken. In 2023 verkocht Volkswagen ongeveer 155.000 ID-modellen. Dat is minder dan niche-merk Nio (160.000) en veel minder dan Tesla (600.000). Dieptepunt voor Volkswagen was de pre-order van de ID.7, de teller stond 72 uur nadat de orderboeken opengingen op 300 stuks ...

Elektrische auto's zijn in in China in vergelijking met Europa spotgoedkoop en dus wil Volkswagen marktaandeel terugwinnen door de kosten van EV's omlaag te brengen. Het nieuwe platform moet hierbij helpen.

Volkswagen ID.2 krijgt MEB-platform

Hoe veelbelovend het nieuwe EV-platform van Volkswagen en Xpeng ook klinkt, het is dus nog maar de vraag of wij Europeanen meeprofiteren. In zijn aankondiging heeft Volkswagen het duidelijk over een 'In China, voor China'-strategie. Het rept met geen woord over de beloofde goedkope EV van 25.000 euro waar de Europese consument reikhalzend naar uitkijkt. Die Volkswagen ID.2 gaat waarschijnlijk begin 2026 in productie en staat naar verwachting gewoon op het MEB-platform. Al gaat het hierbij om een nieuwe 'Entry'-versie.