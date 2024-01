Volkswagens belangrijkste elektrische auto komt over 2 jaar

Nieuws

Een elektrische Volkswagen met de prijs van een Polo (25.000 euro) en de ruimte van een Golf. Zo werd de Volkswagen ID.2all vorig jaar gepresenteerd. Nu is eindelijk duidelijk wanneer hij in productie gaat.

In maart 2023 werd de Volkswagen ID2.all met veel bombarie gepresenteerd. Het was nog een concept car, maar hoofdontwerper Andreas Mindt beloofde dat de definitieve versie weinig zou afwijken. Dat de Volkswagen ID.2 eraan komt, is dus geen geheim. Verder was al bekend dat de onthulling van het definitieve model in de herfst van 2025 plaatsvindt.

Aanvankelijk leek het erop dat in mei 2026 de productie start; later dan gepland. Dat schreven we dan ook in een eerdere versie van dit bericht. Maar waarschijnlijk gaat de auto al begin 2026 in productie.



Prioriteit voor de Polo

We schreven bovendien dat Volkswagen de ID.2all uitstelt, omdat de Polo dankzij soepeler Euro 7-uitstootnormen langer in productie blijft dan gepland. Maar de Volkswagen ID.2all komt 'gewoon' drie jaar na de onthulling van de concept car op de markt. Dat is precies volgens de nieuwe filosofie van CEO Thomas Schäfer, die de ontwikkelingstijd voor nieuwe modellen terug wil brengen van 50 naar 36 maanden.



De ID. 2all heeft een WLTP-actieradius van ongeveer 450 kilometer. We vermoeden dat Volkswagen daarvoor het accupakket van 58 kWh gebruikt. Grote kans dat het instapmodel van 25.000 euro een kleinere batterij krijgt. Volkswagen heeft namelijk een accupakket van 45 kWh in het MEB-onderdelenschap dat jou omgerekend 350 kilometer ver brengt. Dat zouden we een prima range vinden voor die prijs.

En dan het snelladen: van 10 tot 80 procent opladen zou in 20 minuten gebeurd moeten zijn. Als (als!) dat een batterij van 58 kWh betreft, dan moet de laadsnelheid behoorlijk hoog zijn: 125 kW van leeg tot vol. Dat wordt nog een uitdaging voor Volkswagen, want de huidige ID.-modellen houden dat tempo niet zo lang vol.

10 elektrische Volkswagens in 2026

2026 wordt een belangrijk jaar voor Volkswagen, aangezien het merk tegen die tijd maar liefst 10 nieuwe elektrische auto’s wil hebben gepresenteerd. Na de ID.2all volgt ook een ID.2all SUV en een GTI-versie.

Op z’n vroegst eind 2026 (maar waarschijnlijk pas in 2027 of 2028) heeft Volkswagen een nog goedkopere EV van 20.000 euro op de planning, die waarschijnlijk Volkswagen ID.1 gaat heten. Deze goedkope EV wil Volkswagen graag in samenwerking met een ander merk maken, zodat ze de productiekosten kunnen delen. Concurrent Renault is hiervoor in beeld, maar de gesprekken hierover bevinden zich pas in de beginfase.