Zo lang duurt het nog voordat er een solid-state batterij in jouw EV komt

De solid-state batterij kan de grootste struikelpunten van elektrische auto’s wegnemen. Daarmee is het de heilige graal voor EV’s. Het enige bezwaar is dat ze nog wel even op zich laten wachten. Maar volgens de Chinese autofabrikant en batterijgigant BYD is het al sneller dan jij denkt zover.

Volgens Lian Yubo zouden solid-state batterijen al binnen 5 jaar op grote schaal kunnen worden gebruikt. Dat vertelde de hoofdonderzoeker van BYD op een congres in China, zo meldt CnEVPost. Lian verwacht dat de geavanceerde batterijen al in de aankomende jaren zullen worden gebruikt in luxe EV’s. Hierna wordt de techniek door verdere ontwikkeling steeds goedkoper, waardoor het op termijn ook kan worden gebruikt bij betaalbare elektrische auto’s.

Batterijgiganten bezig met solid-state

BYD is druk bezig met deze ontwikkeling en boekt volgens Lian vooruitgang. Dat zou voor een enorme doorbraak kunnen zorgen, aangezien het merk volgens SNE Research de op een na grootste fabrikant van EV-batterijen is. In het eerste halfjaar van 2024 had BYD een aandeel van maar liefst 15,8 procent in de wereldwijde batterijproductie. Het eveneens Chinese CATL was echter duidelijk nummer één met een aandeel van 37,8 procent.

Ook deze batterijgigant is druk bezig met de ontwikkeling van solid-state accu’s. CATL streeft ernaar om de eerste exemplaren in 2027 te produceren. Hoewel dit in eerste instantie op een kleine schaal zal zijn, is het wel veelbelovend dat de twee grootste batterijproducenten ter wereld optimistisch zijn over de solid-state accu.

Lithium-ion vs. solid state

Maar waarom is die solid-state batterij zo belangrijk? We geven je een kleine opfriscursus over het verschil tussen de accupakketten van nu en solid-state batterijen. Momenteel gebruiken de meeste ektrische auto’s lithium-ionbatterijen. Een lithium-ionbatterij werkt door ionen heen en weer te laten bewegen tussen twee kanten van de batterijcel (de anode en kathode). Hierdoor worden elektronen vrijgegeven die we kunnen gebruiken als elektriciteit. De geleider - ook wel elektrolyt genoemd - die de beweging van de ionen mogelijk maakt, is in deze batterijen vloeibaar.

Grotere energiedichtheid



In solid-state batterijen wordt een vaste elektrolyt gebruikt om de ionen te geleiden. Dit heeft enkele voordelen. Het grootste voordeel is dat de energiedichtheid van solid-state batterijen groter is dan die van lithium-ion batterijen. Hierdoor heeft het accutype meer opslagcapaciteit en kun je dus meer energie uit de accu halen. Daardoor hoeven ze minder groot te zijn. Ook zijn solid-state batterijen sneller op te laden en hebben ze over het algemeen een langere levensduur. Tot slot zijn solid-state batterijen veiliger omdat ze geen brandbaar vloeibaar elektrolyt bevatten.