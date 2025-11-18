Dit merk roept 113.000 PHEV's terug om een wel heel bizarre reden

Nieuws

Autofabrikanten moeten een terugroepactie starten als een ontwerp- of productiefout veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. We hebben er al veel meegemaakt, maar deze ‘recall’ van bijna 113.000 PHEV’s is wel heel bizar.

Bij terugroepacties van elektrische auto’s en plug-in hybrides is er vaak iets aan de hand met het accupakket of de elektronica. Daarbij kunnen allerlei risico’s voorkomen. Van brandgevaar voor het accupakket tot foutief of niet ingrijpende assistentiesystemen.

Niets van dat al bij de jongste terugroepactie die Jeep voor 112.859 van zijn PHEV’s in het leven roept. Er bestaat daarbij weliswaar brandgevaar, maar dat is niet de schuld van de accu.

Zand in de motor

Het lijkt wel of de losse onderdelen van de getroffen auto's niet konden wachten om alvast het terrein in te gaan, nog voordat de auto af was. Want wat is het geval? In sommige motoren zijn restanten zand aangetroffen. En zoals een kind weet, is het nooit handig wanneer er zand in de machine komt. In het uiterste geval kan dat leiden tot compleet motorfalen of zelfs brandgevaar.

Het gaat om 36.840 exemplaren van de Jeep Grand Cherokee 4xe (modeljaren 2023 t/m 2025) en 76.019 stuks van de Jeep Wrangler 4xe uit de modeljaren 2024 en 2025.



Tikkende geluiden in de motor

Uit documenten van de Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NHTSA blijkt dat tijdens het gietproces van motoronderdelen zanddeeltjes kunnen zijn achtergebleven. Dergelijke verontreiniging kan ernstige schade veroorzaken aan interne motordelen, met alle risico’s van dien.

Volgens de recallstukken kunnen bestuurders vooraf tikkende geluiden uit het motorruim horen of een storingslampje (MIL) zien oplichten. Jeep werkt nog aan een definitieve oplossing voor het probleem.

Klanten in december geïnformeerd

Dealers zijn inmiddels geïnformeerd. Jeep wil eind december beginnen met een eerste kennisgeving aan eigenaren. Of er ook Nederlandse auto’s getroffen zijn, is vooralsnog onbekend.