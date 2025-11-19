Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

De goedkoopste elektrische auto van Nederland zakt naar laagste prijs ooit

Private lease voor minder dan 200 euro? Het kan met deze (elektrische) auto

Over het algemeen zijn elektrische auto's nog altijd duurder dan modellen met een verbrandingsmotor. Dat geldt ook voor private lease. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de Dacia Spring. Die rijd je via onze private lease vergelijker al vanaf 199 euro per maand!

De beste Spring-deal vind je bij Dacia

Over de Dacia Spring

De Dacia Spring is al vanaf 199 euro verkrijgbaar. Deze prijs is niet alleen voor een EV scherp, het maakt de Spring zelfs de goedkoopste auto uit onze private lease vergelijker. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Voor een tientje meer heb je al de Spring met 65 pk. Deze is een stuk rapper van zijn plaats en biedt daarom meer rijcomfort. 

Maar hoe is de auto zelf? Wij zetten de technische specificaties en de voor- en nadelen van de Dacia Spring voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde keuze kan maken.

Plus- en Minpunten

Pluspunten Minpunten
+ Scherpe prijs, goedkoopste auto uit vergelijker - Kwaliteit interieur laat te wensen over
+ Hoge instap en zit - Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig
+ Aanbieding voor 24 maanden - Kleine actieradius
Benieuwd naar alle technische specificaties van de Dacia Spring? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

De beste Spring-deal vind je bij Dacia

Specificaties

Uitvoeringen Electric 45 Electric 65
Vermogen  44 pk 65 pk
Koppel  125 Nm 113 Nm
0-100 km/u 19,1 s 13,7 s
Accucapaciteit 26,8 kWh 26,8 kWh
Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,1 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km
WLTP-actieradius  225 km 225 km
Laadvermogen AC 7 kW 7 kW
Laadtijd AC (20 - 100%) 4 u 4 u
Snellaadvermogen DC (optioneel) 30 kW 30 kW
Snellaadtijd DC (20 - 80%) 45 min 45 min
Dacia Spring Expression

De standaarduitvoering van de Dacia Spring heet ‘Expression’. Op deze uitvoering vind je standaard zaken als:

  • Airconditioning
  • Cruise control
  • Parkeersensoren voor- en achter
  • LED-dagrijverlichting
  • Halogeen koplampen
  • Elektrisch bedienbare ruiten voor
  • DAB+ Radio
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • 14 inch stalen velgen
  • Vermoeidheidsdetectie
  • Hill Start Assist
  • ABS
  • Lane keep assist
  • 7 inch digitaal instrumentarium

Bekijk alle deals voor de Dacia Spring

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease wint aan populariteit onder mensen die zonder zorgen willen rijden en niet geconfronteerd willen worden met onverwachte kosten, zoals onderhoud of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een auto waarbij zaken zoals verzekering, wegenbelasting en onderhoud al geregeld zijn. Dit zorgt voor financiële voorspelbaarheid en maakt het een interessante optie voor wie waarde hecht aan zekerheid.

Dacia Spring private lease

De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 199,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.

Je vindt de Dacia Spring op onze private lease pagina. Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je meerdere betaalbare elektrische auto’s.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

