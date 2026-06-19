Er komt een nieuwe goedkoopste auto van Nederland

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Mocht je in de markt zijn voor een nieuwe Dacia Spring, dan kun je nu een hele goede deal sluiten. Er komt namelijk een volledig nieuwe Spring aan, gebaseerd op de Renault Twingo. Deze wordt gebouwd in Europa en zal wederom de goedkoopste EV van Nederland zijn.

Dacia houdt vast aan naam Spring voor nieuwe elektrische stadsauto

Dacia heeft bevestigd dat zijn nieuwe betaalbare elektrische stadsauto de naam Spring behoudt. Het model, dat later dit jaar officieel wordt onthuld, gaat simpelweg door het leven als Dacia Spring, ondanks dat het om een volledig nieuwe generatie gaat. Deze nieuwe Spring wordt nauw verwant aan de Renault Twingo en zal, in tegenstelling tot de huidige Spring, in Europa worden gebouwd. Daarmee ontwijkt Dacia de importheffingen die gelden voor in China geproduceerde elektrische auto's. De nieuwe EV moet een vanafprijs krijgen van minder dan 18.000 euro, waarmee hij tot de goedkoopste elektrische auto's op de Europese markt zal behoren.

Meer ruimte en moderner ontwerp

Volgens Dacia biedt de nieuwe Spring plaats aan vier volwassenen en beschikt hij over een volwaardige bagageruimte. Hoewel de technische specificaties nog niet officieel zijn bevestigd, wordt verwacht dat de auto veel techniek deelt met de nieuwe Twingo. Daarbij wordt gesproken over een accupakket van circa 27,5 kWh en een actieradius van ruim 250 kilometer.

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Spionagefoto's laten zien dat de nieuwe Spring qua proporties sterk op de Twingo lijkt, met een aflopende daklijn en compacte afmetingen. Toch krijgt het model een eigen Dacia-gezicht, met wat stoerdere designelementen die aansluiten bij de grotere SUV’s van het merk.

Debuut in Parijs

De onthulling van de nieuwe Spring wordt verwacht tijdens de autosalon van Parijs in oktober. Dacia heeft daarnaast aangekondigd de komende vier jaar nog drie extra elektrische modellen te introduceren, waaronder een volledig elektrische opvolger van de populaire Sandero.

